Без роумінгу абоненти російських операторів не зможуть отримувати СМС на російський номер для підтвердження банківських транзакцій.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, канадські оператори заявили про те, що найближчим часом перестануть надавати послуги роумінгу абонентам російської "Великої четвірки".

Як повідомляє російський РБК, без зв'язку залишаться МТС, Мегафон, Tele2 та Білайн. Відключення російських операторів від роумінгу виданню підтвердили в одному з трьох національних мобільних операторів в Канаді. Без роумінгу абоненти російських операторів не зможуть отримувати СМС на російський номер для підтвердження банківських транзакцій.

"Нам надійшли повідомлення про припинення сервісу, далі один за іншим місцеві оператори почали відключати нас від роумінгу", - заявив співрозмовник видання, зазначивши, що причиною цього стали санкції Канади проти російських мобільних операторів.

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У компанії пояснили, що ухвалили це рішення "щоб відповідати санкціям уряду Канади щодо Росії". Водночас інших російських операторів міра не торкнеться.

Відзначається, що в інших країнах подібних прецедентів поки не було - роумінгові угоди не розривали відразу всі оператори.

Раніше при відключенні роумінгу компанії могли перейти на іншого оператора або передати трафік своїх клієнтів через оператора з іншої країни. Однак перший варіант у Канаді неможливий, а другий вимагає часу.

Крім того, оператори з третіх країн самі можуть виявитися заблокованими за допомогу російським компаніям.

Війна в Україні та стуація з роумінгом

У квітні 2023 року стало відомо про те, що провідний оператор РФ "Мегафон" може залишитися без роумінгу через дії США. Повідомлялося, що частина громадян Російської Федерації може забути про таку технологію 21 століття, як "роумінг" у зв'язку з останнім пакетом санкцій з боку Мінфіну США.

Водночас, у квітні 2023 року комітет асоціації ЄС-Україна прийняв пропозицію Комісії про приєднання України до правил роумінгу ЄС.

У липні 2023 року Єврокомісія на рік продовжила безкоштовний роумінг для українців. Паралельно комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС.

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