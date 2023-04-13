Компанія, що належить російському мільярдерові Алішеру Усманову, може "постраждати" через санкції Мінфіну США, які ввели напередодні.

Частина громадян Російської Федерації незабаром може забути про таку технологію 21 століття, як "роумінг" у зв'язку з останнім пакетом санкцій з боку Мінфіну США.

Зокрема, йдеться про санкції, які Вашингтон запровадив проти нової "партії" фізичних та юридичних осіб РФ у середу, 12 квітня. Тоді, окрім інших осіб, обмеження торкнулися активів російського мільярдера Алішера Усманова.

У зв'язку з цим один з найбільших мобільних операторів Росії "Мегафон" ризикує залишитися без роумінгу, адже компанія на 49% належить холдингу USM Group Усманова. Про це повідомив глава агентства Telecom Daily Денис Кусков, пише The Moscow Times.

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За його словами, для легального ведення бізнесу з "Мегафоном" Мінфін США повинен видати спеціальну ліцензію. В іншому випадку, компанія, швидше за все, не зможе надавати послуги роумінгу.

Також ЗМІ пишуть, що зі свого боку оператор на зустрічні питання щодо розв'язання цієї проблеми - мовчить.

Мінфін США видав ліцензію для "Коммерсанта"

Нагадаємо, що в середу, 12 квітня, Міністерство фінансів США ввело новий пакет санкцій проти РФ. Тоді обмеження торкнулися не тільки бізнесу Алішера Усманова, але й сімейства депутата Держдуми РФ Андрія Скоча, а також діяльності організації "Юнармія".

Тоді новий пакет санкцій доповнили генеральною ліцензією щодо бізнесу Усманова. Зокрема, США дозволили проводити транзакції для фінансування діяльності його газети"Комерсант".

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