Підприємець займався купівлею ділянок протягом декількох років.

Білл Гейтс виявився найбільшим приватним власником сільськогосподарських угідь у США: йому належить земля площею майже 1 тисяча квадратних кілометрів.

Читайте такожМаск змістив Білла Гейтса з іншого місця в рейтингу мільярдерівПро це повідомляє The Land Report.

"Благодійний фонд мільярдера і його дружини раніше інвестував у пошуки способів збільшити надої корів, вивести курячі яйця кращої якості й підвищити стійкість врожаю до посухи та хвороб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сім'я Гейтс володіє землею в 19 штатах. Найбільші ділянки належать їм в Луїзіані (майже 280 квадратних кілометрів), Арканзасі (близько 194 квадратних кілометрів), Аризоні (понад 104 квадратні кілометри), Небрасці (понад 83 квадратні кілометри) і Міссісіпі (понад 68 квадратних кілометрів). Найменша ділянка розташована в Нью-Мексико - там подружжя володіє тільки акром землі.

Підприємець займався купівлею ділянок протягом декількох років.

За даними видання, Гейтс володіє територіями безпосередньо або через свій інвестиційний фонд, який називається Cascade investment.

Гейтс придбав землю недалеко від міста Фінікс в штаті Аризона ще в листопаді 2017 року. Тоді він вклав у покупку 80 мільйонів доларів і планував побудувати розумне місто Бельмонт. Передбачається, що там будуть розташовуватися торгові та офісні будівлі, житлові будинки, навчальні заклади, а місце буде обладнано високошвидкісними цифровими мережами та інфраструктурними вузлами.

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Автор: УНІАН