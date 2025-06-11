Мобільний оператор співпрацює з українськими силами безпеки, оборони та правоохоронними органами аби мінімізувати загрози від ворожих дронів для населення.

Наразі мобільний звʼязок під час повітряних тривог в Україні не вимикатимуть, оскільки відповідного рішення державними органами ще не ухвалено.

Про це в коментарі УНІАН повідомила пресслужба "Київстар".

"Станом на зараз жодних рішень державних органів щодо відключення мобільного зв’язку під час повітряної тривоги не ухвалено. Для мінімізації загроз для населення, військових та об’єктів на території України від ворожих БПЛА, в яких можуть використовуватися SIM-картки, "Київстар" тісно співпрацює з українськими силами безпеки, оборони та правоохоронними органами", - сказали в пресслужбі компанії.

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У пресслужбі оператора додали, що компанія виконує усі необхідні заходи, однак вони не мають права розкривати їхній зміст з міркувань національної безпеки.

Відключення мобільного зв'язку в Україні

Раніше фахівець із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Україна може наслідувати російський досвід і теж почати відключати мобільний зв'язок, зокрема мобільний інтернет, на шляху прямування ворожих дронів.

Проте, за його словами, мобільним звʼязком користуються багато людей, зокрема військові та критична інфраструктура. Тому відключати його хотіли б лише в крайньому випадку. При цьому він наголосив, що у разі необхідності такі заходи будуть вжиті.

Водночас народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко повідомив, що наразі в Україні не планують вимикати зв'язок під час обстрілів. Він також закликав не вестися на "різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв".

Втім, пізніше член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що в Україні дійсно розглядають технічні можливості щодо блокування зв'язку під час повітряної тривоги. За його словами, таке питання ще не вирішене остаточно, проте активно обговорюється у Комітеті з нацбезпеки.

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