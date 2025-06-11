За словами нардепа, використання Росією SIM-карток для своїх засобів ураження є серйозною проблемою.

В Україні розглядають технічні можливості щодо блокування зв'язку під час повітряної тривоги. Про це розповів член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в ефірі "Київ24".

За його словами, таке питання ще не вирішене остаточно, проте активно обговорюється у Комітеті з нацбезпеки.

"Якщо відповідне рішення буде ухвалено і мобільні оператори підуть на зустріч якраз потребам сектору безпеки оборони, тому що, дійсно, використання ворогом мобільних SIM-карток для донаведення своїх засобів ураження - це достатньо серйозна проблема, яка вирішується як технічно, так і юридично", - підкреслив Веніславський.

Нардеп пояснив, що мобільні оператори можуть бачити "аномальну активність карток", якщо вони переміщуються на великих швидкостях або по незвичайних маршрутах.

"Тоді це очевидно, що мобільна карточка використовується ворогом для завдання ударів по території України", - додав політик.

За його словами, для виявлення цього існують алгоритми, які автоматично блокують такі картки.

Відключення мобільного зв'язку в Україні - що відомо

Раніше фахівець із систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що в Україні можуть почати відключення мобільного зв'язку на шляху "Шахедів". За його словами, Росія систематично практикує цей метод для протидії українським далекобійним дронам.

"Чому ми це не робимо? Тому що ми піклуємося про наших жителів. Ми розуміємо, що мобільним зв'язком користуються багато хто, інфраструктура, критична зокрема, користуються військові. Тому нам хотілося б відключати мобільний зв'язок в останньому випадку. Але якщо це буде необхідно, ми будемо це робити", - зауважив експерт.

Водночас народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко наголосив, що наразі в Україні не планують вимикати зв'язок під час обстрілів. Зокрема він закликав не вестися на різноманітні рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв.

"Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть", - запевнив Федієнко.

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