Збитки від контрабанди за минулий рік експерти оцінюють у понад 30 мільярдів.

В уряді ухвалили нормативно-правові акти для системи "еАкциз", яка повинна перешкодити контрабанді тютюнової та алкогольної продукції.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Акти визначають норми функціонування системи‎, механізм надання витягів, алгоритм та критерії формування унікального групового ідентифікатора, а також правила складання акцизного електронного документа.

Як повідомляється, звичайні паперові акцизні марки замінять на електронні, які матимуть унікальні коди. Люди зможуть через "Дію" просканувати продукцію, щоб перевірити її легальність та походження, а також надіслати скаргу на порушення.

Відео дня

Федоров зазначив, що "еАкциз" дозволить підприємцям отримувати акцизні марки без зайвої бюрократії та походів до податкової служби. Водночас держава не буде втрачати величезні гроші через тіньовий ринок тютюну та алкоголю:

"Зараз збитки від контрабанди колосальні - лише за 2023 рік держава втратила понад 30 мільярдів".

Контрабанда в Україні

Нагадаємо, у березні минулого року румунські митники зупинили українську вантажівку, в якій під виглядом "кондитерки" перевозили 4 мільйони цигарок відомих брендів.

У грудні український президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо криміналізації контрабанди. Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що цього вимагав макрофін від Європейського союзу на 1,5 мільярди євро.

Вас також можуть зацікавити новини: