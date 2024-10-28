Зазначається, що "тіньовий флот" РФ складається приблизно з 200 суден.

Після вторгнення Російської Федерації в Україну 45 країн запровадили понад 5000 санкцій щодо чиновників, установ і компаній, націлених на все - від алмазів і напівпровідників до Володимира Путіна. Центробанк РФ у результаті втратив доступ до 300 мільярдів доларів.

Видання CBS News пише, що країни G7 хотіли обмежити доходи Росії від нафти, але побоялися прибирати її з ринку, побоюючись, що нестача нафти спричинить глобальний стрибок цін, тому встановили граничну ціну в розмірі 60 доларів за барель.

Росія є третім за величиною виробником нафти у світі, і цього року, незважаючи на обмеження цін, доходи від продажу нафти і газу зростуть на 2,6% і становитимуть майже 240 мільярдів доларів. Кремль обходить обмеження за допомогою "сірого флоту". Для маскування поставок нафту перевантажують із сумнівного танкера на легальні.

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Самір Мадані, керуючого компанією зі Стокгольма, зазначив, що "тіньовий флот" складається приблизно з 200 суден. За його словами, більша частина нафти з Росії прямує до Китаю або Індії. Аналіз даних Міністерства торгівлі Індії за чотири роки показав, що вартість імпорту російської нафти до Індії зросла більш ніж на 2000% з моменту вторгнення на Україну.

Більша частина цієї нафти надходить в індійський порт під назвою Сікка, де її переробляють в інші нафтопродукти, які не завжди залишаються в Індії. Один із танкерів із нафтопродуктами з індійського порту Сікка прослідував довкола Африки і через Атлантичний океан досяг Нью-Йорка.

Російський обхідний маневр приносить свої плоди. Майже вся її сира нафта продається вище граничної ціни

Санкції проти РФ - останні новини

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель жорстко висловився про небезпеку тіньового флоту РФ. За його словами, здатність Росії експортувати вуглеводні також продовжує війну проти України.

Крім того, видання Bloomberg писало, що поставки сирої нафти з Росії зросли до максимуму за останні три місяці після того, як НПЗ проводять сезонне технічне обслуговування.

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