Минулого тижня була заблокована робота популярного онлайн-магазину продуктів Foodex24. У сервісу, ідея якого доставляти замовлення за 90 хвилин, були проблеми з відправкою товарів з п'ятниці по понеділок.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів засновник і CEO Foodex24, український підприємець Владислав Савченко.

«За кілька місяців оборот Foodex24 виріс майже вдвічі. Наш склад міг обробляти тільки 500 замовлень в день, і цього було вже мало. Щоб підготуватися до подальшого зростання, ми вирішили найняти ще 40 співробітників (персонал зі збору та пакуванню, менеджерів, логістів та маркетологів) і переїхати на новий склад. Але переїзд затягнувся. Через це ми кілька днів не справлялися із замовленнями », - уточнив в коментарі Владислав Савченко.

За його словами, переїзд 120 тисяч товарів зайняв три дні: з вечора четверга по понеділок. Збитки склали близько 100 тисяч гривень. Наприклад, протягом п'ятниці Foodex24 не виконав жодного замовлення.

«Сервіс і турбота про клієнтів, а не просто доставка продуктів - то, на що ми робимо ставку. Ми, як могли, згладжували негатив, вибачалися перед покупцями і давали їм бонуси. Навіть хотіли купити товари в супермаркеті, щоб відвезти клієнтам, але швидко відмовилися від цієї затії - там не виявилося 60% нашого асортименту», - акцентував засновник і CEO Foodex24.

Зараз онлайн-супермаркет працює в стандартному режимі. Савченко запевняє, що подібних збоїв більше не буде. Новий склад Foodex24 займає близько 900 квадратних метрів і розрахований на 1000-1200 замовлень в день. Щодня здійснюється контроль свіжості овочів і фруктів. Крім того, найближчим часом проект планує запустити виробництво - випічку власного хліба.

Як повідомлялось раніше, стартап Foodex24 був запущений в квітні 2020 року. Владислав Савченко інвестував в проект вже більше $ 600 тисяч. Ідея стартапу - у швидкій (до 90 хвилин) доставці продуктів з власного складу. В асортименті магазину - молочні продукти, м'ясо і риба, кондитерські вироби, бакалія, алкоголь, консерви, соуси і багато іншого.

У сервісу з'явилися мобільні додатки для iOs та Android. Крім того, магазин Foodex24 запустив безкоштовну доставку при замовленні від 1200 грн, цілодобову збірку замовлень (замовлення, сформовані пізно ввечері і вночі, готові до відправки рано вранці).

Кількість замовлень Foodex24 зростає на 10-15% щомісяця.

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Автор: УНІАН