Законопроектом передбачено, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень.

Кабінет міністрів схвалив законопроект, що передбачає збільшення розміру допомоги при народженні дитини з 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект закону "Про внесення змін до Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини" прийнятий на засіданні уряду.

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Як йдеться в пояснювальній записці до документа, законопроектом передбачено, що з 1 січня 2022 року розмір допомоги встановлюється в розмірі 50 тисяч гривень.

Виплата проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми - протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

З 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року), який затверджується Кабміном.

Попередні виплати при народженні дитини

Згідно з держбюджетом на 2021 року планувалося, що розмір виплат при народженні дитини складе 10320 гривень виплат відразу після народження малюка, а далі буде щомісяця отримувати по 860 гривень на місяць до досягнення дитиною віку трьох років.

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Автор: Леся Лещенко