Це можна зробити, зберігши 40-годинний робочий тиждень, вважає Гетманцев.

В Україні можна було б ввести 4-денний робочий тиждень навіть під час війни, дозволивши бізнесу самостійно ухвалювати таке рішення.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в етері "Новини.Live". "Я б у якості експерименту таке підтримав, але точно на період війни це не можна робити обовʼязковим. Роботодавець має разом з трудовим колективом це питання вирішувати. Але зробити це опційно і дати таку можливість, аби роботодавець і працівник змогли домовитися про такий спосіб і режим роботи – я б на таке пішов", – сказав Гетманцев.

Він додав, що цю практику вже запроваджують, або ж активно використовують у кількох країнах Європи.

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"Це діє вже в Бельгії, Ірландії. І також це питання широко обговорюється в інших країнах. Тут може бути як і варіант збереження 40-годинного робочого тижня, але на 4 дні. Або варіант опційної домовленості між працівником та роботодавцем на інших умовах. Я думаю, що ми могли б це прийняти й у воєнний час. Якщо буде на це воля бізнесу та людей", – додав Гетманцев.

Робота в Україні: важливі новини

Напередодні Мінсоцполітики повідомило, що через війну Україна втратила до 40% робочого покоління. Зазначається, що 1,7 млн українців, які працювали до війни на батьківщині, перебувають за кордоном.

"Демографія дуже змінює ринок праці і впливає на нього. 74% роботодавців відчувають брак кадрів, а середній дефіцит у компаніях становить приблизно 15% від штату", - повідомили в міністерстві.

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