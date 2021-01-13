Кабінет Міністрів України призначив Олексія Кучера головою Державної регуляторної служби.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
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"На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за призначення Кучера Олексія Володимировича головою Державної регуляторної служби України", - написав він.
Контракт про проходження державної служби з Олексієм Кучером укладено на період дії карантину.
Хто такий Кучер
Олексій Кучер очолював Харківську обласну державну адміністрацію з 5 листопада 2019 року по 27 листопада 2020 року.
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