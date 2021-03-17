Також уряд звільнив голову та заступника Державної інспекції містобудування України.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив Артемія Єршова заступником міністра інфраструктури України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

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За словами Мокана, також на сьогоднішньому засіданні Кабмін тимчасово поклав обов'язки Голови Державного агентства рибного господарства України на першого заступника агентства Олега Баздуганова.

Крім того, уряд звільнив Юрія Васильченка з посади голови Державної інспекції містобудування України у зв'язку з ліквідацією цього державного органу. Також з посади його заступника був звільнений Сергій Пархомов.

Також, у зв'язку з ліквідацією органу, була звільнена голова Державної сервісної служби містобудування України Наталія Дюжилова.

Що цьому передувало

У березні 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (Дабі) та створення центрального органу виконавчої влади - Державної сервісної служби містобудування України (Держсервісбуд).

10 березня Кабінет Міністрів звільнив Ганну Чукліну з посади голови Державного агентства рибного господарства України.

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Автор: Павло Степанець