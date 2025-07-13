Найбільше ростуть зарплати у галузях, які є частиною оборонно-промислового комплексу.

В Україні найбільше зростають заробітні плати у сфері промисловості, особливо переробної. У цій же сфері є і найбільший попит на працівників. Про це розповів заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній в ефірі каналу "Ми - Україна".

"Зростають зарплати і активний пошук відбувається у сфері промисловості, особливо переробної промисловості. І легка промисловість, і металообробка, деревообробка", - конкретизував він.

За його словами, держава зараз дуже багато інвестує в ці галузі, адже вони є частиною оборонно-промислового комплексу - постачають для Збройних сил запчастини, зброю, тому й потребують дуже багато спеціалістів.

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"Це такі професії, як оператор верстатів з числовим програмним керуванням, токар, фрезерувальник, зварювальник, електрик і багато інших", - пояснив посадовець.

Також, повідомив він, у багатьох регіонах вже є дефіцит кадрів у сфері будівництва:

"Точно люди не залишаться без роботи. Уже на етапі відбудови України ми очікуємо величезний дефіцит кадрів у цих професіях".

Завгородній додав, що дефіцитними залишаються і професії сантехніка, електрика, які можна здобути в закладах професійної освіти.

Дефіцит кадрів в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що роботодавці готові брати новачків через нестачу кадрів на ринку праці. Дані дослідження "OLX Робота" свідчать, що в Україні найбільше потребують працівників на виробництві, продавців, вантажників, різноробочих, касир. Тим часом кандидати найбільше цікавляться такими вакансіями, як пакувальник у виробництві, різноробочий у будівництві, бариста, будівельник, адміністратор.

Також повідомлялося, що в Україні пенсіонерам стало простіше знайти роботу. Так, у 2024 році кількість таких вакансій зросла на 33%, а медіанна зарплата сягнула 20 тисяч гривень і є співставною з медіанною зарплатою по Україні для всіх категорій станом на сьогодні (21500 грн), розповідала УНІАН керівниця "OLX Робота" Марія Абдулліна.

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