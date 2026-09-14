'Нас точно десь надувають': жінку ошелешила ціна української олії в Албанії

Виявилося, що в Албанії українські товари можна придбати значно дешевше, ніж в Україні.

Українка Анастасія Чернуха, яка живе в Албанії та виховує трьох дітей, звернула увагу на незвичну різницю у вартості українських продуктів за кордоном і на батьківщині.

У новому ролику в TikTok вона порівняла ціну соняшникової олії українського бренду "Чумак" об'ємом 900 мл. У рекламному буклеті албанської мережі Haso пляшка олії була представлена за акційною ціною 149 леків. За словами Анастасії, це приблизно 80 гривень.

Українка вирішила перевірити, скільки така сама олія коштує в Україні. Для цього вона відкрила мобільний застосунок мережі "АТБ" і знайшла відповідний товар. Ціна становила 104,98 гривні.

Відео дня

Таким чином, різниця склала близько 20–25 гривень на одній пляшці.

"Нас точно десь надувають", – відреагувала Анастасія, порівнюючи ціни.

Особливо її здивувало те, що йдеться саме про український товар, який перед продажем в Албанії потрібно транспортувати та розмитнювати. Водночас, за її словами, в Албанії на імпорт товарів діє 20% мито.

"Український товар в Албанії коштує на 20 гривень дешевше при тому, що тут 20% мита при ввезенні товару в Албанію", – сказала жінка.

Відео із порівнянням цін викликало активне обговорення. Користувачі соцмереж зізнавалися, що також помічали подібну ситуацію з українськими товарами в інших країнах.

"Зараз в Україні проживати стало дуже дорого", – написав один із коментаторів.

Інший користувач зазначив, що українські товари нібито дешевші навіть в Ізраїлі. Ще один розповів про схожу ситуацію в Литві.

Водночас варто враховувати, що порівнювалися акційна ціна в конкретному албанському магазині та ціна в українському супермаркеті, тому різниця не обов'язково є сталою для всіх магазинів і періодів.

Україні за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, користувачка Instagram під ніком zoriankash розповіла про те, скільки насправді коштує життя у Польщі для двох. Авторка розповіла, що найбільше грошей йде на оренду житла. За її словами, квартира поблизу центру Вроцлава обходиться їй у 3 100 злотих (приблизно 36 тисяч гривень).

Водночас студентка Ольга Конопацька, яка прожила три роки у Польщі, а згодом переїхала до Австрії, поділилася детальним порівнянням життя в обох країнах. У своєму TikTok-блозі дівчина назвала ключові переваги та недоліки проживання, навчання й сервісу в цих європейських державах.

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