Долар дешевшає на початку тижня: свіжий курс валют на 14 вересня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,44 грн, а євро – 51,45 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 14 вересня, знизився на 4 копійки і складає 44,81 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 9 копійок і становить 52,06 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,45 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,69 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,19 грн/євро, а курс продажу - 51,94 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 14 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 8 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що різких змін курсу валют в Україні до 20 вересня очікувати не варто. Згідно з його прогнозом, курс долара коливатиметься в межах 44,4–44,8 гривні на міжбанківському ринку та 44,5–45 гривні на готівковому ринку.

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