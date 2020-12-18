Компанія Coinbase Global, Inc. подала конфіденційну заявку на проведення первинного публічного розміщення (IPO).
Про це вона оголосила на своєму сайті 17 грудня.
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Газета Wall Street Journal зазначає, що Coinbase буде першою великою компанією, що веде діяльність у сфері криптовалют, яка стане публічною.
Кілька невеликих кріптовалютних компаній торгуються на біржах в США та інших країнах, але жодна з них не досягає розміру Coinbase, яка недавно була оцінена приблизно в $8 млрд.
"Це найбільша криптовалютна біржа в США за обсягом торгів і одна з найбільших криптовалютних бірж у світі", — пише газета.
Компанія подала заявку на IPO всього через день після того, як біткоїн вперше за свою 12-річну історію подолав позначку $20 тис. вартість цієї криптовалюти у 2020 році майже потроїлася і зараз перевищує $23 тис.
Що таке Coinbase
Coinbase-найбільша криптовалютна біржа в США.
Як змінювався курс криптовалюти
- У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.
- Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.
- 11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.
- Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".
- Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав втричі.
- Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.
- 22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.
- 4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.
- 18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.
- 17 грудня біткоїн встановив одразу три рекорди.
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