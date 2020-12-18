Компанія Coinbase вирішила стати публічною.

Компанія Coinbase Global, Inc. подала конфіденційну заявку на проведення первинного публічного розміщення (IPO).

Про це вона оголосила на своєму сайті 17 грудня.

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Газета Wall Street Journal зазначає, що Coinbase буде першою великою компанією, що веде діяльність у сфері криптовалют, яка стане публічною.

Кілька невеликих кріптовалютних компаній торгуються на біржах в США та інших країнах, але жодна з них не досягає розміру Coinbase, яка недавно була оцінена приблизно в $8 млрд.

"Це найбільша криптовалютна біржа в США за обсягом торгів і одна з найбільших криптовалютних бірж у світі", — пише газета.

Компанія подала заявку на IPO всього через день після того, як біткоїн вперше за свою 12-річну історію подолав позначку $20 тис. вартість цієї криптовалюти у 2020 році майже потроїлася і зараз перевищує $23 тис.

Що таке Coinbase

Coinbase-найбільша криптовалютна біржа в США.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав втричі.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

17 грудня біткоїн встановив одразу три рекорди.

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Автор: УНІАН