Президент США вважає, що імпорт сталевих виробів з України загрожує завдати шкоди національній безпеці.

Розпорядження президента США Дональда Трампа запровадити 25% мита на імпорт сталі і алюмінію торкнеться також України.

"Я визначив, що імпорт сталевих виробів з України загрожує завдати шкоди національній безпеці, і визначив, що необхідно скасувати тимчасове звільнення для імпорту сталевих виробів та похідних виробів із сталі з України", - йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Трамп зазначив, що у 2022 році "тодішній президент Байден визнав тісні стосунки з Україною та звільнив від мита сталеві вироби з України".

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За його словами, замість підтримки української сталеливарної промисловості та пом’якшення економічної шкоди, спричиненої триваючим конфліктом, вигоди від цього тимчасового виключення отримали насамперед виробники в країнах-членах ЄС, які значно збільшили безмитний експорт на ринок США сталевих виробів, оброблених з українських сталевих напівфабрикатів.

"З 2021 року імпорт з України залишався стабільним на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт з Європейського Союзу зріс на 11,2% до 14,8%", - сказано в повідомленні.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що запровадження мита матиме негативний вплив на металургійну галузь нашої держави.

"Останні роки ми докладали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США. Рішення США із 12 березня запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь", - йдеться у її дописі на Facebook.

За словами Свириденко, експорт металургійної продукції склав 57,9% у нашому експорті до США – $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільший товар експорту – чавун ($363,4 млн, 940 тис тон), труби ($112,9 млн, 92 тис. тон), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис тон), дріт ($4 млн, 3,9 тис тон), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тони).

"Водночас, як зазначається у самій прокламації Трампа, частка української продукції в імпорті сталі в США мінімальна і не має суттєвого впливу на американських виробників", - зазначила міністерка.

Свириденко наголосила, що Україна налаштована на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.

Народний депутат Ярослав Железняк згадав, що у 2018 році Трамп вже запроваджував подібні мита: 25% на сталь, 10% на алюміній.

За його словами, тоді імпорт знизився, але ціни піднялися. Особливо постраждали автовиробники, як Ford і GM, які споживають таку продукцію і рахувати збитки

"Ще у відповідь на мита ЄС, Японія та інші країни вдарили по американському експорту. Постраждали виробники бурбону, джинсів і мотоциклів. При тому, вдарило це саме по республіканським штатам. Правда, потім прийшов Байден і частково розрулив ситуацію", - написав Железняк в своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що запроваджені мита тоді трохи врятували американських металургів, але лише тимчасово.

"Світова конкуренція нікуди не зникла, і інші країни досі сильно тиснуть по ринку. Плюс Китай відкрив представництва в інших країнах та обходив тарифи", - додав депутат.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію. Це рішення має захистити політично важливі галузі американської промисловості.

За даними Bloomberg, мита застосують до всього американського імпорту сталі та алюмінію, зокрема й на готові металеві вироби. Це рішення покликане присікти спроби таких країн, як Російська Федерація і Китай, обійти існуючі мита. Нові тарифи набудуть чинності 12 березня.

У Європейській комісії відреагували на мита Трампа. Заходи у відповідь будуть "твердими і пропорційними", зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Країни-члени ЄС уже схвалили введення мит у розмірі до 50% на низку імпортних товарів зі США і можуть швидко ухвалити остаточне рішення щодо їх введення.

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