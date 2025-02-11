В Євкромісії пообіцяли захистити свої економічні інтереси.

У Європейській комісії відреагували на мита, які ввів президент США Дональд Трамп на алюміній і сталь. Заходи у відповідь будуть "твердими і пропорційними".

"Я глибоко шкодую про рішення США ввести мита на європейський експорт сталі та алюмінію. ЄС діятиме, щоб захистити свої економічні інтереси. Ми захистимо наших робітників, підприємців і споживачів", - йдеться в повідомленні голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у соціальній мережі Х.

Країни-члени ЄС уже схвалили введення мит у розмірі до 50% на низку імпортних товарів зі США і можуть швидко ухвалити остаточне рішення щодо їх введення.

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Мита Трампа на алюміній і сталь - головні новини

Президент США Дональд Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію. Це рішення має захистити політично важливі галузі американської промисловості.

Противники кажуть, що широкомасштабні мита порушують правила світової торгівлі та ображають союзників США. Економісти попереджають, що мита Трампа ризикують підвищити вартість усього - від продуктів харчування до бензину, що може підстьобнути інфляцію. Однак в адміністрації стверджують, що мита є частиною ширшої економічної стратегії, яка допоможе знизити загальні витрати.

Рішення Трампа може сильно вдарити по виробниках пива, серйозно піднявши ціни на пінний напій.

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