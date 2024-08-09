Зазначається, що Росія вдається до допомоги мігрантів і навіть ув'язнених, щоб поповнити свої трудові ресурси.

Російська економіка зіткнулася із серйозною демографічною проблемою. До кінця століття чисельність населення Росії може скоротитися вдвічі.

Видання Business insider пише, що дослідники з вашингтонського аналітичного центру звернули увагу на тривале скорочення чисельності населення Росії. Згідно з даними Світового банку, за останні 10 років загальний приріст населення країни скоротився.

Цей спад посилила війна між Росією та Україною. За оцінками американської розвідки, до кінця 2023 року загинуло або поранено понад 300 тисяч російських військовослужбовців, а близько мільйона росіян втекли з країни. Ця демографічна тенденція загрожує неприємностями російській економіці, яка і без того відчуває гостру нестачу робочих рук. За оцінками Інституту економіки РАН, наприкінці 2023 року в Росії не вистачало рекордних 5 мільйонів працівників.

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Росія вдається до допомоги мігрантів і навіть ув'язнених, щоб поповнити свої трудові ресурси, але це не вирішить демографічної проблеми.

"Уряд Путіна не виявляє видимої стурбованості тим, що до кінця століття населення Росії може скоротитися вдвічі. Якщо російські лідери не зможуть розробити і профінансувати більш ефективну політику, єдиним вирішенням проблеми скорочення населення буде поєднання приєднання неросійських територій та/або імміграції з Азії та Африки", - заявили дослідники. "У міру того як населення Росії продовжує скорочуватися, іммігранти відіграватимуть дедалі важливішу роль у відновленні економіки".

На думку експертів, скорочення чисельності населення може призвести до низки проблем для економіки Росії, таких як зниження темпів зростання і продуктивності.

"Вибір Путіним часу для військової агресії в Україні міг відображати розуміння того, що демографічна та економічна ситуація в Росії не покращиться в найближчі два десятиліття. Однак війна перетворює наростаючу кризу на катастрофу", - йдеться в доповіді.

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Російська економіка і так не стоїть на твердій нозі, особливо в міру того, як вторгнення в Україну стає все більш дорогим і завдає шкоди зв'язкам зі світовими ринками. Економіст Каліфорнійського університету в Берклі заявив, що до кінця року Москва може впасти у важку рецесію, вказуючи на крах російської торгівлі енергоносіями та обмеження доступу до долара.

Крах економіки Росії - останні новини

Видання Bloomberg писало, що трудові ресурси в Росії практично вичерпані в умовах жорсткої конкуренції між військовими і підприємствами, що, ймовірно, обмежить розвиток оборонних галузей. Будівельний і банківський сектори більше не захищені від високих процентних ставок, оскільки більшу частину іпотечних програм, які субсидувала держава, згорнули.

На думку економістів, ВВП у другому кварталі підскочить більш ніж на 4% у річному обчисленні, але за решту місяців темпи зростання, найімовірніше, сповільняться вдвічі. За словами глави Банку РФ Ельвіри Набіулліної, економіка перегрілася до такої міри, якої не було з часів світової фінансової кризи 2008 року.

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