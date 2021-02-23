Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський 23 лютого звільнив Тимура Хромаєва з посади голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і призначив керівником цього органу Руслана Магомедова.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

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"Призначити Магомедова Руслана Садрудиновича головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", — йдеться в указі Зеленського.

Тимур Хромаєв очолював Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку з січня 2015 року. Шестирічний термін його повноважень закінчився 30 січня 2021 року. Також закінчилися повноваження членів Нацкомісії Дмитра Тарабакіна, Ігоря Назарчука та Олександра Панченка. Не закінчився термін повноважень тільки у Максима Лібанова, який був призначений 28 лютого 2018 року.

Хто такий Руслан Магомедов

Магомедов закінчив Київський національний економічний університет. З 2006 року працював в компанії "Проспект Інвестментс", яка до 2011 року входила до інвестиційної групи "Російські фонди". У лютому 2010 року став начальником управління онлайн-брокериджу в інвестиційній компанії Astrum Capital бізнесмена Леоніда Юрушева. Через рік Магомедов очолив компанію. Пізніше вона припинила діяльність на ринку цінних паперів.

У 2016 році Магомедов брав участь у конкурсі на посаду голови правління Національного депозитарію України, але переміг громадянин Литви Міндаугас Бакас. Магомедов також три роки був старшим проектним менеджером у проекті "Розвиток і консолідація інфраструктури ринку капіталів" Європейського банку реконструкції та розвитку.

30 квітня минулого року Магомедов став позаштатним радником глави офісу президента Андрія Єрмака. У червні того ж року він як представник президента увійшов до складу конкурсної комісії з відбору претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків.

Магомедов задекларував три земельні ділянки в Київській області, гараж і дві квартири в Києві, а також автомобіль Volkswagen Touareg 2012 року випуску. У 2020 році він отримав 80,8 тис.грн доходу від підприємницької діяльності. Крім того, Магомедов вказав у декларації наявність 1,7 млн грн, $212,7 тис.і 87,3 тис. євро готівкових коштів.

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Автор: Павло Степанець