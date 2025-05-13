Друге читання законопроєкту відбудеться на початку червня.

Рада підтримала за основу законопроєкт про зміни до Бюджетного кодексу (№ 13256), необхідні для реалізації ресурсної угоди між Україною та США. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в додатку до Угоди) з нових ліцензій;

видачі нових спец дозволів на користування надрами;

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

"Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови", - написав Железняк.

Відео дня

Він зазначив, що умовно, якби така угода працювала 5 років вже з 2019 року, то це б принесло близько 71 млн доларів.

Друге читання, за словами нардепа, відбудеться на початку червня.

Угода про корисні копалини – останні новини

12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Цей документ має відкрити шлях для залучення масштабних інвестицій у нашу економіку, зокрема у критичну інфраструктуру, промисловість і відновлення постраждалих регіонів.

Видання Financial Times, посилаючись на оцінки представників галузі, пише, що угода про надра, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не принесе особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні впродовж десятиліття і потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу.

Вас також можуть зацікавити новини: