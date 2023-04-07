Британська влада не помітила масштабний канал поставок санкційних товарів лондонською фірмою.

Британська компанія Mykines Corporation за останній рік поставила в Росію рекордні обсяги електроніки, більша частина якої внесена до санкційних списків. Про це пише The Financial Times.

Згідно з митними документами, з якими ознайомилися журналісти, компанія постачала до Росії напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп'ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться зокрема про продукцію Huawei, Intel, AMD, Apple і Samsung.

Загальна вартість поставленого - близько 1,2 мільярда доларів, у тому числі підсанкційна електроніка на суму в 982 млн доларів. Зазначається, що компанія Mykines торгувала з Росією і до 2022 року, але саме після введення західних санкцій обсяги її продажів різко зросли.

Відео дня

Журналісти також з'ясували, що через ланцюг контрагентів одержувачем частини цієї продукції могла бути держкорпорація "Ростех", яка проектує і виробляє в тому числі озброєння – зокрема авіаційну техніку.

Як Росія обходить західні санкції

Як показало розслідування, проведене групою міжнародних експертів, Росія вдало обходила багато санкцій на постачання критичних товарів з перших днів війни. Як мінімум до листопада Росія продовжувала отримувати іноземні компоненти, які використовувала для виробництва зброї.

Як пише Bloomberg, в цілому Росії вдалося повернути імпорт до рівня 2020 року. Основні потоки поставок тепер йдуть через Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан.

В даний час західні країни працюють над тим, щоб перекрити канали, через які Росія обходить санкції. Майбутні санкційні пакети, як очікуються, будуть спрямовані в першу чергу на це.

Вас також можуть зацікавити новини: