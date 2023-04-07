Британська компанія Mykines Corporation за останній рік поставила в Росію рекордні обсяги електроніки, більша частина якої внесена до санкційних списків. Про це пише The Financial Times.
Згідно з митними документами, з якими ознайомилися журналісти, компанія постачала до Росії напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп'ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться зокрема про продукцію Huawei, Intel, AMD, Apple і Samsung.
Загальна вартість поставленого - близько 1,2 мільярда доларів, у тому числі підсанкційна електроніка на суму в 982 млн доларів. Зазначається, що компанія Mykines торгувала з Росією і до 2022 року, але саме після введення західних санкцій обсяги її продажів різко зросли.
Журналісти також з'ясували, що через ланцюг контрагентів одержувачем частини цієї продукції могла бути держкорпорація "Ростех", яка проектує і виробляє в тому числі озброєння – зокрема авіаційну техніку.
Як Росія обходить західні санкції
Як показало розслідування, проведене групою міжнародних експертів, Росія вдало обходила багато санкцій на постачання критичних товарів з перших днів війни. Як мінімум до листопада Росія продовжувала отримувати іноземні компоненти, які використовувала для виробництва зброї.
Як пише Bloomberg, в цілому Росії вдалося повернути імпорт до рівня 2020 року. Основні потоки поставок тепер йдуть через Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан.
В даний час західні країни працюють над тим, щоб перекрити канали, через які Росія обходить санкції. Майбутні санкційні пакети, як очікуються, будуть спрямовані в першу чергу на це.