До складу російської крилатої ракети "Калібр" входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній.

До листопада 2022 року Росія продовжувала отримувати компоненти західного виробництва, які могла використовувати для виробництва зброї проти України.

Як йдеться у спільному звіт Міжнародного партнерства з прав людини (IPHR) і незалежної антикорупційної комісії (НАКО), компоненти, вироблені компаніями Harting, Trimble та TE Connectivity, імпортувалися в Росію через офіційних дистриб'юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина.

"Дані, які виявила і проаналізувала НАКО в рамках цього звіту, свідчать про те, що до складу російської крилатої ракети "Калібр" входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких дев'ять американських, а також швейцарська та тайванська", – йдеться в повідомленні.

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IPHR

Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR) є незалежною неурядовою організацією, заснованою в 2008 році. У Брюсселі, Києві та Тбілісі IPHR тісно співпрацює з групами громадянського суспільства в Східній Європі, на Південному Кавказі і в Центральній Азії, піднімаючи проблеми прав людини на міжнародному рівні, і сприяє захисту прав вразливих груп.

IPHR документує жорстокі злочини, вчинені в контексті війни Росії проти України з 2014 року, і використовує зібрані докази для притягнення винних до відповідальності.

НАКО

Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) є добровільною, некомерційною, позапартійною організацією, яка має на меті зменшити можливості для корупції в секторі оборони України завдяки ретельним дослідженням, ефективній адвокації та підвищенню обізнаності в суспільстві.

НАКО була створена як проект програми оборони та безпеки Transparency International (ti) в 2016 році, а нині НАКО є самостійною організацією в рамках глобального руху ti.

У листопаді 2022 року НАКО співпрацювала з Wall Street Journal, щоб викрити ланцюжок поставок західних компонентів, що входять до складу іранських безпілотників.

Ситуація з озброєнням в Росії

21 лютого 2023 року президент країни-агресора Володимир Путін заявив про те, що Росія призупиняє участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з США.

21 лютого 2023 року Путін виступив з посланням до Федеральних зборів, де доручив забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї.

22 лютого 2023 року Росія провела провальне випробування ракети "Сармат".

23 лютого 2023 року Путін заявив про зміцнення ядерної сфери і пообіцяв, що російські війська отримають "передову техніку". Він також зазначив, що військово-морський флот агресора поповниться атомним підводним крейсером проекту "Борей-А" "Імператор Олександр III". При цьому, за словами агресора, в найближчі роки очікується спуск на воду ще трьох крейсерів цього проекту.

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