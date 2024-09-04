Зазначається, що РФ розглядала Індію як альтернативний ринок для отримання найважливіших товарів.

Росія таємно закуповувала в Індії товари подвійного призначення і вивчала можливість будівництва в країні підприємств, щоб отримати компоненти для своєї військової галузі.

Газета Financial Times пише, що міністерство промисловості і торгівлі РФ, яке контролює оборонне виробництво для підтримки повномасштабного вторгнення в Україну, у жовтні 2022 року розробило конфіденційні плани щодо витрачання близько 82 млрд рупій, або 1 млрд доларів на той момент, на забезпечення безпеки критичної електроніки секретними каналами.

План передбачав використання "значних запасів" рупій, накопичених російськими банками завдяки бурхливому зростанню продажів нафти в Індію. Індія розглядалася як альтернативний ринок для отримання найважливіших товарів, які "раніше поставлялися з недружніх країн".

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Зазначається, що Росія та її індійські партнери націлилися на технології подвійного призначення, які підпадають під західний експортний контроль. Москва навіть планувала інвестувати в російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки.

Дані про торгівлю свідчать про те, що відносини з Індією стали глибшими за конкретними категоріями товарів. Зв'язки Індії з Москвою стають причиною розбіжностей із Вашингтоном.

У той час як Моді нарікає на наслідки вторгнення в Україну для економік, що розвиваються, і закликає обидві сторони до миру, Делі простягнув Росії економічний рятувальний круг після того, як вона потрапила під західні санкції.

Торгівля між Індією і РФ

Індія є великим покупцем російської нафти, а у 2023-24 фінансовому році загальний обсяг торгівлі між двома країнами сягнув рекордно високого рівня в 66 млрд доларів. Частину торгових операцій було проведено в рупіях, унаслідок чого в Росії утворився надлишок цієї валюти.

Індійська компанія Innovio Ventures була вказана в торгових деклараціях як постачальник електронного устаткування, включно з безпілотниками, на суму щонайменше 4,9 млн доларів у Росію, а також товарів на суму 600 000 доларів, відправлених у Киргизстан. У російських деклараціях розрахунки за угодами вказані в рупіях.

Серед поставок до Росії - 568 000 доларів електронного обладнання для використання в радіоелектронних системах для російської компанії "Тесткомплект", яка потрапила під санкції США і ЄС за те, що є центром системи військових закупівель Москви.

Секретний канал торгівлі

Закупівлі проходять через Консорціум із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного міждержавного співробітництва в промисловості, створений у жовтні 2022 року російським чиновником Олександром Гапоновим.

Організація пов'язана з російськими спецслужбами, а її президентом є Вадим Пойда, який і презентував п'ятиетапний план, як витратити російські рупії та налагодити стабільні поставки компонентів подвійного призначення. Одним із пунктів плану - створення "закритої платіжної системи між російськими та індійськими компаніями", що не підпадає під нагляд західних країн, "зокрема з використанням цифрових фінансових активів". За його оцінками, Росія могла б закупити компоненти на суму до 100 млрд рублів, включно з деталями для "телекомунікаційного, серверного та іншого складного електронного обладнання", яке раніше закуповували в західних країнах.

Позиція Індії у війні РФ проти України

У липні Нарендра Моді відвідав Москву і зустрівся з Володимиром Путіним. В індійському МЗС тоді говорили, що хочуть переконатися у збереженні тісних зв'язків з РФ на тлі її дипломатичної ізоляції.

При цьому експерти заявили, що Моді хотів особисто переконатися, що західні санкції не надто сильно шкодять Росії.

Під час свого візиту до Києва в серпні Моді запевняв, що він особисто намагався переконати Путіна в тому, що війна є неприйнятним способом вирішення суперечок.

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