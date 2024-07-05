Індія занепокоєна, що Москва може остаточно скотитися в обійми Пекіна.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наступного тижня відвідає Москву. Основна мета візиту – показати Кремлю, що Індія зацікавлена у хороших стосунках з державою-агресором, а також переконатися, що санкційний зашморг країн Заходу не надто сильно стискає російську шию. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що це буде перший візит Моді до Москви за останні п'ять років, а також перша особиста зустріч з Володимиром Путіним з осені 2022 року.

"Росія та Індія мають тісні зв’язки ще з часів холодної війни, коли Радянський Союз став головним військовим постачальником Індії. Але в останні роки спільне занепокоєння щодо зростання Китаю спонукало США та Індію зблизитися", – пише WSJ.

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В червні Моді вже зустрівся з президентом США Джо Байденом та українським лідером Володимиром Зеленським на полях саміту Великої сімки в Італії.

"Були певні побоювання, що індійсько-російські зв’язки погіршилися через тиск Заходу. Візит придушить ці спекуляції", — сказав колишній міністр закордонних справ Індії та колишній індійський посол у Росії Канвал Сібал.

Крім того Індію дедалі більше непокоїть зближення Росії з Китаєм, який є головним геополітичним суперником та навіть військовим ворогом Індії. Як зазначає WSJ, Індія намагається запропонувати альтернативу західним санкціям, які, на думку індусів, підштовхнули Москву ближче до Пекіна.

Індія хоче "переконатися, що у Росії є альтернатива, щоб Росія не була загнана в кут і їй не довелося складати всі свої яйця в китайський кошик", – сказав московський експерт із російсько-індійських відносин Олексій Захаров.

Схожої позиції тримаються й індійські експерти. Вони кажуть, що гарні стосунки з РФ є частиною індійських зусиль протистояти могутньому китайському сусіду.

"Буде неможливо стримати Китай в Азії, якщо Росія стане молодшим партнером Китаю", — сказав Нандан Уннікрішнан, керівник програми Євразії в дослідницькому центрі Observer Research Foundation, Нью-Делі.

Росія збирає антизахідну коаліцію

Як писав УНІАН, нещодавній гучний візит російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна є тривожною ознакою формування ядерного альянсу, відверто ворожого до НАТО і Заходу загалом. Поставки північнокорейських снарядів для потреб загарбницької армії Росії в Україні – це лише половина проблем від цього альянсу. Інша половина – що КНДР отримує натомість від Росії.

На думку деяких аналітиків, зближення Москви і Пхеньяна відбувається не всупереч, а зі згоди Пекіна. Ще одним очевидним учасником цього альянсу є Іран, який має гарні відносини з Москвою і досить непогані з Китаєм.

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