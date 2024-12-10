Лише близько 20% людей, які фінансово здатні придбати житло, вкладуться в первинний ринок.

У 2025 році залежно від стадії будівництва, регіону розташування новобудови, якості та класу об’єкта зростання цін на первинному ринку житла може скласти від 15% до 20-25%.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі директорки з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанни Бігунець.

"2025 рік буде непростим на ринку нерухомості. З одного боку існує ціла низка об’єктивних факторів, що впливатимуть на цінову кон’юнктуру. А з іншого — купівельна спроможність громадян залишатиметься на досить низькому рівні", — зауважила експертка.

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На її думку, головними факторами, що можуть позначитися на вартості житла в новобудовах, є:

Розмір інфляції. Згідно з прогнозами, у 2025 році інфляція може скласти 10% — це вплине на здорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт.

Ситуація на валютному ринку. Очікується, що середньозважений курс американського долара, до якого зазвичай "прив’язані" ціни на первинному ринку, може скласти 45 грн. Тобто порівняно з поточним роком курс долара може зрости в середньому на 10%.

Зміни в оподаткуванні. Йдеться про збільшення військового збору з 1,5% до 5% (окрім військовослужбовців та осіб прирівняних до них).

Рівень попиту.

За словами Бігунець, різниця між об’єктами на початку зведення та на стадії введення в експлуатацію залежно від класу об’єкта може сягати 40%, що в принципі було типовим для довоєнного ринку.

"Натомість ціна на однокласові об’єкти в різних регіонах може відрізнятися в межах 10%: наприклад, якісна квартира комфорт-класу в Ужгороді може бути дорожчою за співмірну оселю у Дніпрі чи Полтаві — в регіонах менш безпечних для прожиття. Інакше кажучи, "націнка за безпеку" може скласти близько 10% до наявних цін", — розповіла вона.

Щодо реального рівня попиту у 2025 році, то за оцінками компанії, лише близько 20% від тих, хто фінансово здатен придбати житло (за повну вартість, за допомогою розтермінування чи іпотеки, в тому числі за державною програмою "єОселя") вирішать вкласти кошти в первинний ринок житла.

У компанії зазначили, що замалий рівень попиту може значно посилити конкуренцію на первинному ринку, особливо у відносно безпечних регіонах таких, як Закарпаття, Львівщина, Буковина, Київщина. Девелопери можуть запропонувати покупцям більш лояльні умови придбання, а за низкою параметрів якісніше житло, ніж конкуренти.

Крім того, на ринку вже з’явилися спеціальні пропозиції, що передбачають більш вигідні умови придбання житла для ветеранів війни.

"За нашими оцінками, у 2025 році на кожного реального покупця житла в безпечних регіонах припадатиме в середньому 2 квартири, що зводяться. А конкуренція вимагатиме від девелоперів ухвалення низки важливих рішень, пов’язаних зі способами придбання житла: наприклад, вдосконалюватимуться програми розтермінування: приміром, потенційне зниження початкового внеску з 30-50% до 10-20%, розширення терміну погашення розтермінування з 3 до 5 років, — зауважила Маріанна Бігунець.

Попит на житло в Україні

Як писав УНІАН, в разі нової можливої хвилі віялових відключень, за попередньою оцінкою, попит на первинному ринку може впасти в середньому на 50%. Разом з тим таке скорочення можна вважати тимчасовим - очікувано попит може повернутися до попередніх показників відразу після відносної стабілізації енергетики.

В рамках програми "єОселя" українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла, тоді як раніше він складав 20%, повідомляли у Міністерстві економіки в листопаді.

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