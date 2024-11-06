В уряді очікують, що програма буде стимулювати молодих людей залишатися в Україні.

В рамках програми "єОселя" українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла, тоді як раніше він складав 20%. Про це повідомляють у Міністерстві економіки.

"Тепер молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок – від 10% від вартості житла", – приводить Мінекономіки заяву першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко.

За словами державної діячки, до сьогоднішнього дня частка молодих людей серед учасників програми була досить малою – лише 9%. Загалом у цій категорії було отримано 1115 кредитів.

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Урядовці очікують, що кількість молоді серед учасників програми зросте. Зазначимо, що її розглядають саме у якості механізму, який буде стимулювати молодих людей залишатись в країні. Окрім того, програма повинна позитивно позначатись на будівельній галузі.

Програма "єОселя" – довідка

Іпотечну програму "єОселя" розглядають як одну зі складових політики "Зроблено в Україні". Остання покликана, зокрема, створити сприятливі умови для розвитку виробництва. Стартувала програма в жовтні 2022-го.

Оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Бажаючим скористатись послугою треба заповнити заяву та обрати уповноважений банк. Після цього вони зможуть підписати необхідні документи за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис".

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що в уряді змінили умови "єОселі" для прифронтових областей. Це повинно сприяти поверненню людей на деокуповані території.

А у січні повідомлялось, що в рамках нових умов програми українці зможуть придбати приватні будинки та таунхауси.

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