Компанія обговорює оцінку в 15-20 мільярдів доларів.

Американська стартап-компанія в галузі штучного інтелекту xAI, яку заснував Ілон Маск, отримала від інвесторів 500 мільйонів доларів, пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з ходом переговорів.

Зазначається, що компанія обговорює оцінку в 15-20 мільярдів доларів, хоча умови можуть змінитися в найближчі тижні.

Сам Маск у мережі X (раніше Twitter) написав, що це повідомлення є "фейковою новиною".

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Бізнесмен заявляв, що інвестори X володітимуть 25% xAI. На практиці це означає, що їм пропонується інвестувати в xAI щонайменше 25% від суми, яку вони вклали в X.

За словами журналістів, очікується, що Маск та інвестори остаточно узгодять умови протягом наступних кількох тижнів, кажуть співрозмовники.

За даними Reuters, у грудні минулого року Маск заявив, що його компанія зі штучного інтелекту не збирає кошти. Це відбулось через день після того, як стартап подав заявку до регулятора з цінних паперів США, щоб залучити до 1 мільярда доларів у вигляді розміщення акцій.

Бізнес Маска

У квітні 2023 року Маск створив нову компанію X.AI Corp для роботи в області штучного інтелекту. В листопаді минулого року була представлена перша розробка. Це розмовний чат-бот Grok яе альтернатива ChatGPT. Продукт xAI розробляється на основі постів у соціальних мережах X, власником якої також є Маск.

Наприкінці 2023 року ЗМІ розповсюдили інформацію, що Маск планує взяти участь в російській конференції на тему штучного інтелекту в Москві. Однак такі дані виявились недостовірними.

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