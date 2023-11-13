Наразі не зрозуміло, чи це чиясь провокація, чи Маск справді вирішив відвідати столицю країни-агресора.

Скандальний американський мільярдер Ілон Маск планує взяти участь в російській конференції на тему штучного інтелекту, яка відбудеться вже цього місяця в Москві. Про це повідомляє видання EU Reporter із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Маск має виступити в ролі спікера на конференції AI Journey 2023, яка має зібрати дослідників з "Індії, Китаю та інших країн". Участь Ілона Маска в цьому заході видання пов’язує з нещодавнім анонсом його власної нейромережі Grok, яка має скласти конкуренцію ChatGPT.

"Grok — це штучний інтелект, створений за зразком "Путівника автостопом по галактиці", призначений відповідати майже на все, і, що набагато складніше, навіть підказувати, які запитання поставити! Grok створений для того, щоб відповідати на запитання з часткою дотепності та має бунтарську жилку, тому, будь ласка, не використовуйте його, якщо ви ненавидите гумор!" – йдеться на сторінці нейромережі в Твіттері.

Відео дня

На момент публікації цієї новини офіційних підтверджень, або спростувань участі Маска у московській конференції, що відбудеться 22-24 листопада, немає ані від самого мільярдера, ані від організаторів заходу.

Оновлено о 20.18. Оргкомітет конференції AI Journey заявив у коментарі російському виданню "РИА Новости", що участь Ілона Маска у заході не планувалася, але, якщо він захоче, організатори будуть раді його там бачити.

Ілон Маск і Росія

Як писав УНІАН, Ілон Маск добре відомий своєю ексцентричністю, що часто виходить за межі прийнятного. Наприклад, у жовтні він опублікував на своїй сторінці в Твіттер карикатуру на Володимира Зеленського, яка висміювала спроби українського президента отримати західну допомогу у війні проти Росії.

А днями мільярдер заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті. При цьому він поспівчував російським солдатам, які, най його думку, проти волі опинилися на фронті та буцімто не мають ненависті до українців.

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