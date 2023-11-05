Скоріш за все, він буде доступний лише для абонентів платного тарифного плану X Premium+.

У квітні Ілон Маск створив нову компанію X.AI Corp для роботи в області штучного інтелекту. А сьогодні була представлена перша розробка. Це розмовний чат-бот Grok, який повинен бути "як ChatGPT, тільки краще".

Користувачі вже можуть залишити заявку на ранній доступ, щоб протестувати чат-бота. Необхідною умовою є платна підписка на X Premium+, яка коштує 16 доларів на місяць. Після бета-тесту він буде доступний всім передплатникам платного тарифного плану.

Як говориться на офіційному сайті проєкту, Grok являє собою систему штучного інтелекту, створену за мотивами "Путівника по Галактиці". Вона має доступ до інформації в режимі реального часу через платформу Х, що є важливою перевагою перед іншими схожими чат-ботами.

Відео дня

Маск зазначив, що Grok "любить сарказм" і був створений, щоб мати "трохи гумору" у своїх відповідях. Також згадується, що Grok буде розв'язувати нагальні питання, які ChatGPT та інші генеративні нейромережі зазвичай обходять стороною в силу властивих їм обмежень.

Додамо, що Маск стояв біля самих витоків OpenAi, компанії-розробника ChatGPT, ставши співзасновником ще в далекому 2015 році. Але в 2018 році був змушений покинути раду директорів через конфлікт інтересів.

При цьому мільярдер не раз заявляв про небезпеки, які може нести штучний інтелект і буквально кілька днів тому попереджав, що це може призвести до "руйнування цивілізації". Втім, це не завадило йому вступити в перегони ШІ-ботів.

У ChatGPT множаться конкуренти

Тренд з ChatGPT настільки сильно і швидко підняв шум в медіа, що зараз практично всі, чи то великі, чи малі IT-компанії поспішають впроваджувати ШІ в свої продукти.

Так, Meta Цукерберга готується до запуску незвичайних чат-ботів з різними особистостями. Наприклад, один з них буде говорити, як національний герой і 16-й президент США Авраам Лінкольн. А Поради мандрівникам стане давати чат-бот у вигляді персонажа-серфера.

Також повідомлялося, що на тлі успіху ChatGPT інженери Apple на швидку руку намагаються зробити з Siri аналог розумного чат-бота. Втім, фахівці впевнені, що це у неї навряд чи вийде навіть за кілька років.

Вас також можуть зацікавити новини: