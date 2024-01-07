Сам Маск неодноразово публічно вживав мариуаху та зізнавався, що має рецепт на деякі психоделічні засоби.

Ілон Маск відвідує закриті вечірки, під час яких вживає наркотичні засоби. Працівники його компаній занепокоєні, що ці провокаційні витівки можуть завдати репутаційної шкоди бізнесу мільярдепа.

Як повідомляє The Wall Street Journal, Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн, екстазі та психоделічні гриби на приватних вечірках по всьому світу. Крім того, він публічно вживав марихуану та вихвалявся рецептом на психоделічний кетамін.

Близьке оточення мільярдепа стерджує, що Маск продовжує вживати наркотики, особливо кетамін. Це може зашкодити його бізнесу. Вживання наркотиків, ймовірно, може поставити під загрозу мільярдні державні контракти SpaceX, активи інвесторів на суму близько 1 трильйона доларів, десятки тисяч робочих місць і значну частину космічної програми США.

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Водночас адвокат Маска Алекс Спіро заявив, що бізнесмен "регулярно і систематично проходить тести на наркотики в SpaceX і ніколи їх не провалював". В оточенні мільярдера вже давно звикли до його нестабільної поведінки.

У 2017 році Маск спізнився на корпоративний захід SpaceX. Під час промови він нерозбірливо говорив і плутався в словах близько 15 хвилин, неодноразово називаючи прототип ракети SpaceX Big Falcon Rocket "великою довбаною ракетою".

Після зустрічі керівники SpaceX у приватних розмовах висловили свої побоювання, що Маск був під впливом наркотиків. Один з них описав подію як "безглузду", "ненормальну" і "гідну жалю".

Втім, видання зазначає, що поведінка мільярдера може бути спричинена постійним недосипанням. Сам він зізнавався, що регулярно засинав в офісі, адже працює вночі майже безперервно.

Як пише The Wall Street Journal, у 2023 році Ілон Маск вживав мікродози кетаміну для лікування депресії, а також приймав повні дози на вечірках. Після публікації статті Маск написав у твіттері, що кетамін є кращим способом боротьби з депресією порівняно з антидепресантами.

Останні витівки Маска

Нещодавно Ілон Маск публічно обматюкав рекламодавців, які відмовилися продовжувати співпрацю з придбаною ним платформою Х (колишній Twitter). Це сталося під час виступу на бізнес-форумі The New York Times DealBook, який транслювався онлайн.

"Не рекламуйтесь [у Twitter]. Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима — хай ідуть нах*й. Це зрозуміло? Я сподіваюсь що так. Привіт, Боб!" – сказав він, ймовірно, звертаючись до голови ради директорів The Walt Disney Company Боба Айгера.

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