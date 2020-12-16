Минулої осені, пише блогер, в ДАБІ прийшло нове керівництво, і ринок ожив.

Парламентська тимчасова слідча комісія з проблем Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції - остання барикада "смотрящих" за будівельною сферою, за допомогою якої вони намагаються шантажувати забудовників.

Про це, як повідомляє dsnews, розповів журналіст Сергій Лямець в блозі на Цензор.Нет.

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Сергій Лямець зазначає, що корупціонери ДАБІ збирали з забудовників понад 3 млрд грн хабарів на рік, а в цілому «ринок» дозвільної документації оцінювали в 100 млрд грн на рік.

Половинчасті спроби реформувати "корупційного монстра" ДАБІ, зроблені президентом Зеленським і прем'єром Денисом Шмигалем в березні цього року, призвели до саботажу інспекцією видачі дозвільних документів на будівництво і колапсу галузі, зазначає журналіст.

"Втративши частину фінансування і повноважень, ДАБІ почала просто блокувати законні забудови. Компаніям відмовляли у видачі дозволів, сертифікатів, реєстрації повідомлень про зміну даних. Масовими стали відмови приймати в експлуатацію вже завершені об'єкти. Наприклад, введення в експлуатацію триповерхового дитячого садка у складі житлового комплексу зупиняли на підставі відсутності узгодження "Украерослужби. За статистикою, в першому півріччі площа прийнятого в експлуатацію столичного житла скоротилася на 41% в порівнянні з цим же періодом попереднього року", — пише Сергій Лямець.

За лаштунками будівельного колапсу, уточнює блогер, стояли всілякі тіньові "решали", що вибивали із забудовників хабарі.

"Всім, хто не міг захиститися політичним дахом, пропонували заплатити «за послуги». Тарифи називали різні. Від 10-12 до 30-40 доларів за квадратний метр будівництва. Божевільні, раніше небачені розцінки. Частина забудовників відмовлялася, а хтось на щось і погоджувався", - зазначає журналіст Лямець.

За його інформацією, одні з ключових фігур, що стояли за корупційною системою — народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар і брати Юрій і Олексій Горові.

"Столара називають смотрящим за Києвом. Він розв'язував питання з землею, затвердженням будівельних проектів і багато іншого. Горові - партнери Столара, що наводнили ДАБІ своїми людьми та щільно контролювали цю структуру ще з часів Януковича. Це організоване "співтовариство" мало свого роду "тіньовий офіс" ДАБІ, куди забудовників змушували приносити "данину". Навіть зміна влади слабо впливала на цей синдикат", — підкреслює Сергій Лямець.

Минулої осені, пише блогер, в ДАБІ прийшло нове керівництво, і ринок ожив. В цей же час з подачі Столара-Горових у Верховній Раді був створений новий інструмент тиску на забудовників — Тимчасова слідча комісія з питань корупції в ДАБІ.

"Прикол в тому, що ТСК ініціювали самі Столар і Горові. У неї "запхали" Наталію Приходько, колишню помічницю Столара, що починала кар'єру у фірмі його батьків "Яна", і ще кількох інших депутатів з колоди колишнього "смотрящего". Завдання Комісії "витягувати" забудовників на її засідання, де їм пакоститимуть розповідями про їх погану "поведінку", влаштовувати публічні прочуханки. ТСК на сьогодні - єдиний інструмент Столара-Горових з "пресування" забудовників", - пояснює Сергій Лямець.

За інформацією журналіста, який посилається на свої джерела серед учасників ринку, ТСК — остання барикада впливу «смотрящих» на забудовників.

"Столар і Горові вже по суті нічого не вирішують. Охочих купувати "психологічний комфорт" за такими цінами все менше", — пише Сергій Лямець.

Журналіст приходить до висновку, що саме час для повноцінної реформи дозвільної системи в будівельній сфері. Керівник Мінрегіонбуду Олексій Чернишов вже почав підготовку нового законопроекту, зазначає він.

В ідеалі, видача всіх цих документів має бути передана в приватні руки, як це працює в цивілізованих країнах в будівельній та багатьох інших сферах. Якщо зробити це в Україні, Дабі назавжди перестане бути каральним органом з корупційною підкладкою. Цього, принаймні, очікують забудовники від реформи Зеленського", - резюмує Сергій Лямець.

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Автор: УНІАН