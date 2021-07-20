Значну ефективність продемонструвала програма "Доступні кредити 5-7-9%".

Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 держава запропонувала ефективні заходи для того, щоб запобігти потенційному зростанню безробіття в Україні та стабілізувати ситуацію.

Про це розповіла заступник керівника офісу президента України Юлія Свириденко під час Всеукраїнського форум "Україна 30. Трудові ресурси", який проходить у Києві.

Читайте такожУкраїнські роботодавці шукають людей та збільшують зарплати: які фахівці потрібні

"Найбільшу ефективність показали п'ять програм державної підтримки. Перша - так звана програма з часткового безробіття, яку реалізовував Державний центр зайнятості. Нею могли скористатися всі роботодавці, які мають найманих працівників і які були змушені скоротити робочий час", - зазначила Свириденко.

Вона повідомила, що держава компенсувала це скорочення завдяки видаткам з бюджету. За цією допомогою звернулося 200 тис.підприємств, програмою з часткового безробіття торік скористалося 400 тис. громадян.

Свириденко зазначила, що окремо реалізовувалася програма для великого бізнесу, який найбільше втратив через кризу. Зокрема, сфера послуг, вантажних і пасажирських перевезень. Цією програмою скористалося 160 тис.працівників відповідних великих компаній.

За її словами, ще однією програмою з ініціативи президента Володимира Зеленського були введені виплати по 8 тис. грн ФОПам і працівникам малих підприємств, діяльність яких істотно постраждала від введення жорстких карантинних обмежень. За цією допомогою звернулися 480 тис. ФОПів і працівників малих підприємств минулого року, і 340 тис. – цього року.

Свириденко також зазначила, що значну ефективність продемонструвала запропонована главою держави програма "доступні кредити 5-7-9%", за якими звернулися 12 тис.підприємств.

"Це не просто можливість отримати кредит на пільгових умовах, а й зберегти робочі місця. І ці підприємці не просто не скоротили 200 тисяч робітників, які вже працювали у них на етапі, коли вони робили заявку в банк, а й створили 15-17 тисяч, за нашими оцінками, нових робочих місць", – розповіла вона.

Заступник керівника офісу глави держави також повідомила, що в центрах зайнятості за 2020 рік 95 тис.безробітних пройшли навчання і перенавчання.

"Разом зі звичайними, традиційними програмами, пов'язаними з придбанням кваліфікації кухаря, швачки, кравця, у нас були та нові освітні програми, що відповідають сучасним реаліям. Наприклад, великим попитом користувалося веб-програмування, і навіть були оператори безпілотних літальних апаратів", - розповіла вона.

Крім того, Свириденко зазначила, що ініційована президентом національна програма "велике будівництво" за півтора року безпосередньо створила 200 тис.робочих місць в країні.

"І ми говоримо не тільки про дороги. Це і будівництво медичних амбулаторій, шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів", – додала вона.

Заступник керівника офісу президента акцентувала, що зараз влада зосереджена на тому, щоб впровадити програму економічного відновлення. Зокрема, на всій території України повинна запрацювати програма по зрошенню, що дасть зростання ВВП мінімум на 1,2% і можливість залучити велику кількість трудових ресурсів.

Допомога по безробіттю на період карантину

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" про надання допомоги з часткового безробіття на період карантину та / або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом міністрів України" (реєстраційний номер 3010а).

1 березня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким уряду надано право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину або надзвичайної ситуації.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький