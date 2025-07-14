'Мінеральна угода' із США: Кабмін визначив перелік надр, які виставлять на аукціони

Рішення уряду, за словами міністерки захисту довкілля, дозволить наповнити американсько-український інвестфонд.

Кабінет Міністрів України затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив понад 60 ділянок надр, які будуть виставлені на аукціони та конкурси в рамках реалізації українсько-американської "мінеральної угоди". Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

Згідно з рішенням уряду, до переліку стратегічних мінералів увійшли: руди алюмінієві, берилієві, мідні, нікелеві, ніобієві, стронцієві, танталові, титанові, уранові, цирконієві, флюорит. У цілому перелік критичних матеріалів більш широкий та містить 28 корисних копалин.

Йдеться про усі вищеперераховані елементи, а також руди ванадієві, вісмутові, вольфрамові галієві, гафнієві, індієві, рідкісноземельні, літієві, миш’якові, мідні, олов’яні, свинцеві, скандієві, сурм’яні, телурові, цезієві, цинкові, сіль калійну.

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Згідно з повідомленням відомства, уряд виставить на торги понад 80 ділянок: 60 - через електронні аукціони, і ще 26 – через конкурси за угодами про розподіл продукції.

"Схвалений урядом документ є фундаментом для запуску українського ринку стратегічної та критичної сировини, а відповідно і наповнення американсько-українського інвестиційного фонду", - повідомила міністерка екології Світлана Гринчук.

Угода про корисні копалини зі США

Як повідомляв УНІАН, 1 травня стало відомо про підписання угоди про створення українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови. Документ підписали перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. Серед ключових умов було те, що Фонд створюється на умовах рівноправного партнерства і жодна зі сторін не має вирішального голосу.

На початку червня 2025 року Верховна Рада схвалила зміни до бюджетного кодексу. Зміни були необхідні для запуску угоди про надра.

Вже у середині червня урядовці зробили перший крок для реалізації "мінеральної" угоди зі США. Український уряд, за даними ЗМІ, погодився розпочати роботу над рекомендаціями щодо відкриття тендерів для компаній на розробку одного з родовищ.

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