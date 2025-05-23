Міністр економіки Юлія Свириденко зазначає, що Україні для реалізації угоди потрібні інвестиції в розмірі від 5 до 10 мільярдів доларів.

Українська переговорна група вважає підписання угоди про надра між Україною і США тріумфом з огляду на початкові умови, вперше представлені на Мюнхенській конференції з безпеки. Тоді США вимагали, щоб Україна надала США доступ до своїх ресурсів на постійній основі як компенсацію за завищену оцінку американської військової підтримки. США контролюватимуть фонд, а його прибуток виводитимуть за межі України. Усі ці вимоги відтоді було знято.

Як пише The Times, за словами української команди, секрет їхнього успіху, полягав у тому, щоб залишатися спокійними і зібраними та зосередитися на практичних питаннях, а не на політиці.

"Це були спокійні розмови, як у фільмі про мафію", - сказав заступник міністра економіки Тарас Качка.

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За його словами, перша пропозиція була схожа на "юридичний начерк", заснований на ідеях, висловлених Трампом:

"Ми сказали: "Добре, але не можна змішувати державне і приватне право". Ми почали ставити запитання, раціоналізувати всі ці речі, і я думаю, що ми дійсно отримали раціональні відповіді".

Він додав, що був величезний тиск з боку Трампа, щоб швидко укласти угоду. "Звичайно, ми бачили всі пости президента Трампа на Truth Social. Але якщо прибрати емоції з цього, це просто вказувало на сильну зацікавленість у тому, щоб ця угода була тут і зараз", - додав він.

Качка підкреслив, що Україна "хотіла показати США, що все дійсно відрізняється від їхнього спілкування з росіянами".

Перешкоди на шляху

Після набуття чинності угоди українське Міністерство економіки має нове завдання - знайти гроші, необхідні для її реалізації.

"Це стане практичним тільки тоді, коли Сполучені Штати зроблять перший внесок. Нам потрібні інвестиції в розмірі від 5 до 10 мільярдів доларів - реалізація критично важливих сировинних проєктів вимагає багато часу і дуже великих витрат. Нові проєкти вимагають від нас проведення геологічної розвідки, попереднього техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного обґрунтування", - сказала міністр економіки Юлія Свириденко в інтерв'ю виданню.

Успіх угоди в Україні залежить від трьох чинників, зазначає The Times. Крім необхідності авансових інвестицій американського капіталу, фонд може функціонувати тільки в тому разі, якщо Україна переживе війну з Росією, і він може отримати прибуток тільки в тому разі, якщо підприємства будуть упевнені, що їхні об'єкти і персонал не наражатимуться на ризик з боку російських ракет.

"Вони продовжують атакувати енергетичні мережі. Вони продовжують атакувати виробничі потужності. Якщо ви хочете створити виробничий об'єкт, очевидно, що вам потрібно його захистити. Ось чому ми все ще шукаємо протиракетну оборону", - сказала Свириденко.

Угода про корисні копалини - останні новини

12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відновлення.

Цей документ має відкрити шлях для залучення масштабних інвестицій у нашу економіку, зокрема в критичну інфраструктуру, промисловість та відновлення постраждалих регіонів.

Водночас ЗМІ зазначають, що угода про надра, яку Дональд Трамп уклав з Україною, не дасть особливих результатів з видобутку корисних копалин принаймні впродовж десятиліття і потребуватиме величезних приватних інвестицій, щоб запустити проєкти в роботу.

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