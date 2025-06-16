Український уряд погодився розпочати роботу над рекомендаціями щодо відкриття тендерів для компаній на розробку одного з родовищ, пишуть журналісти.

Понад місяць тому Україна підписала зі Сполученими Штатами Америки історичну угоду про корисні копалини. І тепер Україна схвалила перші кроки для того, щоб приватні інвестори мали можливість розробляти велике державне родовище літію.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох урядовців. Такий проект стане першим, який отримає зелене світло в рамках угоди. За даними джерел видання, український уряд погодився розпочати роботу над рекомендаціями щодо відкриття тендерів для компаній на розробку літієвого родовища Добра в центральній Україні.

"Це одне з найбільших в Україні родовищ літію, мінералу, критично важливого для виробництва електричних батарей. Серед ймовірних претендентів – консорціум інвесторів, до якого входять TechMet, енергетична інвестиційна компанія, що частково належить уряду США, і Рональд С. Лаудер, мільярдер, друг президента Трампа. Група вже давно висловлювала інтерес до літієвого родовища Добра, закликаючи президента України Володимира Зеленського наприкінці 2023 року відкрити торги", – пише видання.

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Відповідно до тексту ширшої угоди між США та Україною, половина доходів, які отримає уряд нашої країни від видобутку копалин, буде перераховуватися до Українсько-американського інвестиційного фонду. Потім ці кошти будуть реінвестовані в економіку України. Та Вашингтон теж претендуватиме на певну частку цих коштів, акцентують журналісти. Американський президент Дональд Трамп представив цю домовленість як "відплату за минулу допомогу" з боку США.

NYT додає, що підготовка таких рекомендацій щодо видобутку ресурсів триватиме кілька тижнів. Та уряд України може вирішити не відкривати тендер.

Тим не менш, як зазначають автори, нове рішення українського уряду свідчить про намагання України продемонструвати Трампу, що угода просувається. Це відбувається на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може відсторонитися від війни в Україні, оскільки переговори про припинення вогню з Росією зайшли в глухий кут.

Намагаючись дати старт угоді про видобуток корисних копалин, українська делегація на чолі з Юлією Свириденко, міністром економіки України, цього місяця відвідала Вашингтон. Тоді українська сторона збиралася представити проєкти з розробки родовищ літію, графіту та титану.

"Це саме ті стратегічні ініціативи, де українсько-американська співпраця може принести взаємну вигоду", – наголошувала перша віце-премʼєр міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко у своїй заяві після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Угода про корисні копалини зі США

Вночі 1 травня (за Києвом) стало відомо, що було підписано угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна. Історичний документ підписали Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Серед ключових умов було те, що Фонд створюється на умовах рівноправного партнерства і жодна зі сторін не має вирішального голосу. Також у документі не було згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

Згодом у Білому домі заявили, що відповідно до підписаної угоди, США матимуть право вирішувати, хто купуватиме українські ресурси. Стосуватиметься це правило нових ліцензій на видобуток.

Вже 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про видобуток ресурсів. Її підтримали 338 народних обранців.

Україна і США хочуть запустити роботу Фонду корисних копалин до кінця року, і перше його засідання заплановано на липень.

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