У серпні були пом’якшені умови для участі в програмі молоді віком до 25 років.

Українці активно оформлюють іпотечні кредити за програмою "єОселя", зокрема, і на первинному ринку житла.

Як розповіла перша заступниця голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва, за останні кілька місяців кількість оформлених іпотек на житло, що будується, суттєво зросла: на початку року в загальній кількості виданих кредитів частка первинного ринку не перевищувала 2,6%, а вже на середину серпня вона становила понад 8,1%.

Вона прогнозує, що за підсумками 2024 року загальна кількість кредитів, виданих для придбання житла на первинному ринку за програмою "єОселя", може перевищити 1 тисячу, що свідчитиме про суттєве посилення ролі первинного ринку в державній іпотечній програмі.

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Експертка також розповіла про п’ять основних змін в програмі "єОселя", що набрали чинність з 16 серпня 2024 року. Це, зокрема:

Пом’якшені умови для участі в програмі молоді віком до 25 років: початковий внесок за кредитом зменшено вдвічі — з 20% до 10%. Сертифікати "єВідновлення", що компенсують збитки громадян за зруйноване та пошкоджене майно, можна використати, як початковий внесок за іпотечним кредитом в програмі "єОселя". Умови участі в програмі ВПО поширюється на їхніх найближчих родичів першого ступеня споріднення. Кандидат до участі в програмі потенційно може отримати кредит в разі, якщо він не відчужував майно протягом 12 місяців до подання заявки на кредит, сумарна площа якого разом із площею житла, яке є у власності сім’ї, не перевищує 52,5 м2 для сім’ї з однієї особи та додатково 21 м2 на кожного наступного члена родини. При цьому не враховуються об’єкти житлової нерухомості, що суттєво пошкоджені або знищені внаслідок воєнних дій або розташовані на тимчасово окупованих територіях. Зміна іпотечних ставок: загальна ставка 7% діятиме протягом перших 10 років, надалі вона збільшується до 10%. Ставка 3% для окремих категорій громадян (для військовослужбовців, вчителів, медпрацівників тощо) дається на перші 10 років погашення кредиту, надалі вона збільшується до 6%.

"Умови залучення громадян до програми "єОселя" значно розширилися: зокрема це стосується зниження початкового внеску для молоді, а також найближчих родичів тимчасово переселених осіб. Однак з огляду на економічні обставини (зокрема на зростання інфляції), відсоткове навантаження теоретично зросте, що може стимулювати позичальників до дочасного гасіння кредиту", — зазначила Дмітрієва.

Програма "єОселя" - що відомо

У жовтні 2022 року в Україні стартувала державна програма пільгової іпотеки "єОселя". На початку вона передбачала можливість взяти іпотечний кредит під 3% річних для чотирьох категорій громадян – військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.

З серпня 2023 року дія програми була розширена на низку інших категорій українців, яким доступна іпотека під 7%. Зокрема, взяти пільговий кредит можуть всі громадяни, які не мають власного житла чи житла, більшого за нормативну площу.

У січні 2024 року стало відомо, що відтепер за програмою пільгової іпотеки "єОселя" українці можуть купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси і дуплекси. Для цього житлу має бути не більш ніж 3 роки.

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