Також за програмою пільгової іпотеки розширюються можливості для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну та членів їхніх сімей.

Відтепер за програмою пільгової іпотеки "єОселя" українці можуть купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхауси і дуплекси. Для цього житлу має бути не більш ніж 3 роки. Як повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, площа житла розраховуватиметься 62,5 кв. м для однієї людини й додаткові 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

"Також розширюємо можливості для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну та членів їхніх сімей. Вони зможуть купити квартиру в Києві та обласних центрах, якщо багатоквартирному будинку не більш ніж 10 років. Раніше було обмеження до трьох років. Якщо вирішили купувати в інших населених пунктах — без обмежень по віку будинку", - відмітив Федоров.

Зазначається, що для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та силовиків, педагогів, медиків і науковців ставка становить 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%. Мінімальний початковий внесок — 20%, а строк кредиту — 20 років.

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Крім того, Федоров підкреслив, що у покупців буде можливість застрахувати житло за ціною купівлі.

Всього від початку дії програми кредити на придбання житла взяли вже 6 916 українських родин.

Пільгова іпотека "єОселя": що відомо

Пільгова іпотека для українців стала доступнішою. Із жовтня 2022 року в Україні стартувала державна програма доступної іпотеки "єОселя". На початку вона передбачала можливість взяти іпотечний кредит під пільгові 3% річних для чотирьох категорій громадян – військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.

Пізніше, з серпня 2023 року, дія програми була розширена на низку інших категорій українців, яким доступна іпотека під 7%. Зокрема, взяти пільговий кредит можуть всі громадяни, які не мають власного житла чи житла, більшого за нормативну площу.

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