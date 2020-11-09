Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» виступило з різкою критикою планів щодо закупівлі залізничної та металургійної продукції в Казахстані на шкоду вітчизняним виробникам аналогічних виробів.

«За неофіційною інформацією, днями українська делегація у складі, в тому числі, представників уряду, відвідала Казахстан з метою проведення переговорів на предмет закупівлі у місцевих виробників продукції для модернізації української залізниці. Зокрема, мова йде про такі металоємні вироби, як локомотиви, рейки, залізничні колеса і стрілочні переводи», – констатується в листі «Укрметалургпрому» на адресу прем'єр-міністра, віце-прем'єра – глави Міністерства стратегічних галузей промисловості, керівника Мінекономіки, а також голові Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку.

При цьому наголошується, що через пандемію коронавірусу COVID-19 і падіння попиту на внутрішньому та зовнішніх ринках, промисловий комплекс України знаходиться в кризі. Так, за дев'ять місяців 2020 року падіння промислового виробництва склало 7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в тому числі в переробній промисловості – на 8,6%. Аналогічна ситуація в металургійній галузі. Зокрема, Зараз на метпідприємствах України в простої знаходяться п'ять доменних печей, чотири конвертори та дев'ять електропечей.

«Сьогодні майже всі меткомбінати борються за кожне замовлення, намагаючись не скорочувати працівників. Більш того, попри відверто важке становище, металургійна галузь продовжує перераховувати до бюджетів різних рівнів мільярди гривень податків, а також щомісяця направляти мільйони гривень на допомогу госпітальним базам в різних регіонах країни на боротьбу з СOVID-19. Метпідприємства – одні з небагатьох працюючих виробництв в країні», – зазначено в листі об'єднання.

«Укрметалургпрому», як повноважному представнику вітчизняного ГМК, абсолютно незрозумілі наміри закуповувати в Казахстані залізничну продукцію. При цьому підкреслюється, що українське залізничне машинобудування є чи не єдиною галуззю в Україні, яка може повністю забезпечити потреби українських залізниць виробами, побудованими з нуля. Так, в країні видобувається залізна руда, є меткомбінати, машинобудівні підприємства.

Разом з тим, українські промисловці не мають відкритого доступу на ринок Казахстану, на якому казахські виробники захищені 30%-ю ціновою преференцією на будь-яких державних тендерах. Тому закупівля продукції у казахських виробників для потреб українських залізниць виглядає економічним абсурдом, переконані в «Укрметалургпромі».

Водночас вказується, що казахські компанії вже отримали в Україні сертифікати на свою продукцію, зокрема, на рейки та залізничні колеса «вкрай непрозорим способом».

Крім того, нагадується, що український ГМК забезпечує четверту частину українського товарного експорту. Крім цього, металурги щорічно платять десятки мільярдів гривень податків. Від того, працюють метпідприємства чи ні, залежить здатність держави розраховуватися за зовнішніми запозиченнями. При цьому ГМК України дає роботу 240 тис. громадян, разом з членами сімей близько 1 млн українців, добробут яких залежить від ГМК.

Тому «Укрметалургпром» закликав прем'єр-міністра України відмовитися від планів закупівлі залізничної продукції в Казахстані та дати доручення Мінінфраструктури й Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості «припинити будь-які переговори з казахською стороною, які можуть призвести до катастрофічних наслідків для української промисловості».

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Автор: УНІАН