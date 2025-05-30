Для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку купівлі земельної ділянки, житла та іншого нерухомого майна.

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призначення житлових субсидій, що дозволить дитячим будинкам сімейного типу, а також прийомним і багатодітним сімʼям з дітьми під опікою простіше отримати гроші. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Умови отримання житлових субсидій змінюються для таких категорій сімей:

дитячим будинкам сімейного типу;

прийомним сімʼям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання;

багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою.

Зазначається, що для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів, побутової та компʼютерної техніки, продуктів харчування, дитячого одягу або взуття, спортивного інвентаря, іграшок, засобів гігієни, книжок та канцелярського приладдя, спрямованих для забезпечення потреб дітей.

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Також за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування.

Крім того, за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тисяч гривень.

Субсидії в Україні - останні новини

22 травня стало відомо, що Міністерство соціальної політики України пропонувало покращити умови отримання житлових субсидій певним категоріям сімей.

З травня до кінця вересня діятиме неопалювальний сезон. Більшість родин отримали автоматичне продовження субсидій з 1 травня, однак для окремих категорій громадян діють винятки — їм потрібно повторно подати заяву на пільгу. Зробити це можна через "Дію", на порталі Пенсійного фонду або ж звернувшись особисто до місцевих органів влади.

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