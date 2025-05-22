Держпідтримка через субсидії знижує фінансове перевантаження та дозволяє родинам більше уваги приділяти дітям.

Міністерство соціальної політики України пропонує покращити умови отримання житлових субсидій певним категоріям сімей. Про йдеться в проєкті постанови уряду.

Згідно постанови, Мінсоцполітики пропонує покращити умови отримання житлових субсидій:

дитячим будинкам сімейного типу;

прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання;

багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.

Зазначається, що для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо.

Відео дня

Також за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування.

Крім того, за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тисяч гривень.

У документі пропонується переглянути та актуалізувати установлений розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг, та встановити його на рівні однієї мінімальної заробітної плати станом на початок року, з якого призначається житлова субсидія.

"Державна підтримка у вигляді житлових субсидій допомагає уникнути фінансового перевантаження та зосередитись на догляді за дітьми. Також покращені умови субсидування створюють позитивний приклад для інших родин, які розглядають можливість створення дитячого будинку сімейного типу або взяти дитину у прийомну сім’ю, під опіку чи піклування та сприяють популяризації цих моделей виховання", - йдеться в документі.

Субсидії в Україні - останні новини

З травня до кінця вересня діятиме неопалювальний сезон. Cубсидії з 1 травня для більшості сімей продовжились автоматично, однак є винятки. Пільгу потрібно самостійно оформити певним категоріям.

Зазначається, що це робиться через "Дію", портал Пенсійного фонду або можна особисто звернутися до співробітників місцевих органів самоврядування.

Вас також можуть зацікавити новини: