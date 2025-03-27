Громадянам України не потрібно звертатися до Пенсійного фонду.

Перерахунок житлових субсидій в Україні проведуть у березні. Українцям не потрібно нікуди звертатися, бо цей процес автоматичний.

У Пенсійному фонді нагадали, що перерахунок проводять двічі на рік, а саме в березні та серпні, для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%.

"Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян", - ідеться в повідомленні.

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Водночас уточнюється, що під час перерахунку виплат у березні поточного року враховують середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартал 2024 року, який порівнюють із показниками за I і II квартали 2024 року.

"Якщо в результаті зіставлення встановлено, що доходи змінилися більш ніж на 50% у більший або менший бік, розмір житлової субсидії переглядається. Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшилися/збільшилися більш ніж на 50%, із березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться", - зазначили в ПФУ.

Субсидії в Україні - головні новини

Міністерство соціальної політики в лютому повідомило, що житлові субсидії та пільги на послуги ЖКГ в Україні протягом 2025 року для всіх одержувачів надаватимуть за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Водночас у відомстві зазначили, що в бюджеті на 2025 рік на покриття субсидій і пільг передбачено 42,3 млрд грн.

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