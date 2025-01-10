На порталі ЄДР знову доступна низка послуг, зокрема, безкоштовний пошук інформації в реєстрі.

Міністерство юстиції повідомило про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку РФ.

Про це повідомила прес-служба відомства. Зазначається, що на порталі знову доступні:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.

"Фахівці ДП "Національні інформаційні системи" спільно з кібердепартаментом СБУ, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації та кіберполіція продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати вам стабільну роботу сервісів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Кібератака на державні реєстри – останні новини

19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Учора, 9 січня, було відновлено роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Вас також можуть зацікавити новини: