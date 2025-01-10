Міністерство юстиції повідомило про відновлення роботи всіх основних сервісів порталу Єдиного державного реєстру (ЄДР) після масштабної кібератаки з боку РФ.
Про це повідомила прес-служба відомства. Зазначається, що на порталі знову доступні:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
- формування витягів;
- отримання результатів адмінпослуг за кодом доступу;
- доступ державних органів до відомостей з реєстру через ідентифікатори доступу.
"Фахівці ДП "Національні інформаційні системи" спільно з кібердепартаментом СБУ, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації та кіберполіція продовжують працювати над посиленням захисту реєстрів, щоб гарантувати вам стабільну роботу сервісів", - йдеться у повідомленні.
Кібератака на державні реєстри – останні новини
19 грудня відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Внаслідок атаки було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.
Учора, 9 січня, було відновлено роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).