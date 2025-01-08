В лютому закінчується бронювання для всіх чоловіків: нардеп пояснив, що буде далі

Частина заброньованих буде мобілізована до лав Сил оборони, стверджує нардеп.

28 лютого закінчується термін бронювання у всіх військовозобов'язаних в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Федієнко, депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Діючим законодавством не передбачено механізму, почекати зараз ми тут перебронюємо працівника, нам не вистачило часу. Тобто, на мій погляд, у разі, якщо підприємство втрачає статус критичності, або не відповідає критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання, або керівник підприємства не вчасно отримав відповідні критерії", – написав нардеп.

Він нагадав, що всі заброньовані військовозобовʼязані перебувають на обліку ТЦК, то ж держава має право їх можна мобілізувати.

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"Так, навіть зараз я зустрічав керівників ТЦК, які розуміють ці питання, і наприклад для робітників оборонних підприємств, підприємств звʼязку, енергетики, йдуть на зустріч даючи часу на перебронювання…Нажаль далі все складніше і складніше знайти баланс між формуванням заброньованих працівників для критично важливих підприємств, та мобілізацією та поповненням особовим складом ЗСУ", – додав нардеп.

То ж, за його словами, після 28 лютого певна кількість заброньованих військовозобов’язаних будуть мобілізовані до лав ЗСУ та інших формувань.

Бронювання в Україні: останні новини

У грудні Кабмін ухвалив рішення про продовження броні для працівників на один місяць, але не довше, ніж до 28 лютого. Це рішення було ухвалено на тлі кібератаки на українські держреєстри.

Раніше Федієнко повідомляв, що в Україні стало можливо анулювати відстрочку працівнику критичного підприємства, навіть якщо він заброньований. Він також додав, що якщо таких людей мобілізують – демобілізувати їх вже буде неможливо. Через ще підприємства можуть втрачати важливих працівників.

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