З початку року ціни на житло в Україні зросли на 9,8%.

Ціни на житло в Україні у квітні-червні цього року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 14%.

Про це повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 12,8%, на вторинному - на 14,7%.

На первинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,8%, двокімнатні - на 11,2% і трикімнатні - на 16,2%.

На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 12,8%, двокімнатні - на 16,5%, а трикімнатні - на 14,6%.

З початку року ціни на житло в Україні зросли на 9,8%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Ціни на житло в Україні: що необхідно знати

За прогнозами асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України, житло на первинному ринку за підсумками першого півріччя зросло в ціні на 15-18%, а вже за підсумками року може подорожчати на 25%. На вторинному ринку житло в залежності від регіону вже зросло в ціні на 7-10%, а до кінця року може подорожчати в цілому на 12%.

Ціни на житло в Україні у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, зросли на 8,8%. Зокрема, ціни на первинному ринку нерухомості зросли на 6,9%, на вторинному - на 9,8%.

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Автор: Павло Степанець