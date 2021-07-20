Найбільші цінові зміни відбулися в сегментах новобудов класів "Комфорт+" і "Бізнес", які знаходяться в стадії зведення на відстані до 20 км від кордонів Києва.

Заміське житло під Києвом у 2021 році, залежно від локації, площі, якості будівництва, зросло в ціні в середньому на 10-15%.

Про це повідомила Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) з посиланням на президента об'єднання Юрія Піту.

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Він зазначив, що найбільші цінові зміни відбулися в сегментах новобудов класів "Комфорт+" і "Бізнес", які знаходяться в стадії будівництва на відстані до 20 км від кордонів Києва.

"Станом на початок липня вартість квадратного метра в таких об'єктах зросла до 15% і до кінця року, за прогнозами забудовників, вартість може зрости ще на 7-10%", - повідомив він.

За його словами, зростання цін у сегменті якісного заміського житла пов'язане з високою інвестиційною привабливістю. За весь цикл будівництва (до 2 років) вартість такого житла може зрости в середньому на 40-50%.

Експерт зазначив, що житло в передмісті Києва підвищеного комфорту користується попитом у 45-50% відсотків покупців. Популярність квартир комфорт-класу і приватних будинків разом з таунхаусами становить відповідно 30% і 20%.

"Популярність приватних садиб або житла в багатоквартирних будинках залежить від місця розташування, зручності транспортного сполучення з Києвом, якості будівництва, площі тощо. Саме тому, враховуючи ці критерії, зростання цін неоднорідне: від 5% до 10-12%", - розповів Піта.

За його словами, до кінця року вартість заміської нерухомості може зрости в ціні ще на 5-7%. Однак багато чого буде залежати від економічної ситуації в країні, зокрема від рівня інфляції, податкових нововведень, розвитку іпотеки та програм забудовників по розстрочці.

"Люди й надалі охоче будуть вкладати кошти в житлову нерухомість, в тому числі й в передмісті Києва, як мінімум, для збереження наявних коштів. Однак варто розуміти, що без економічного розвитку, без зростання доходів громадян є великий ризик, що ціни вже в цьому році можуть досягти своєї "стелі", що стане запорукою відносної цінової стабільності в першій половині 2022 року", - підкреслив Піта.

Ціни на нерухомість: що необхідно знати

За прогнозами АСНУ, житло на первинному ринку за підсумками першого півріччя зросло в ціні на 15-18%, а вже за підсумками року може подорожчати на 25%.

На вторинному ринку житло в залежності від регіону вже зросло в ціні на 7-10%, а до кінця року може подорожчати в цілому на 12%.

Згідно з даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-травні 2021 року, у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, зросли на 14,2%.

Водночас будівельні підприємства України в січні-травні 2021 року скоротили обсяги робіт у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

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Автор: Павло Степанець