Україна вийде на доковідний рівень не раніше другої половини 2022 року.

Українська економіка зможе повернутися до доковидного рівня не раніше 2022 року.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"Економіка США повністю відновилася після коронакризи. "А чому б не скористатися передовим досвідом США?"- подумали наші чиновники. І скористалися", - зазначив економіст.

Однак, за його словами, Україна вийде на доковідний рівень не раніше другої половини 2022.

"Чому так? А тому, що досвід США ми то перейняли, але не той, що зараз, а той, що був рівно сто років тому, під час великої депресії, коли вони по всій країні будували дороги, піднімаючи економіку і створюючи робочі місця", - зазначив Уманський.

За словами експерта, проект "Велике будівництво" - це спроба української влади наслідувати США.

"Саме прикладом США влада прикриває своє "Велике будівництво". Однак, в сучасній Україні це не працює, я вже багато разів пояснював, чому. А зараз ми бачимо та емпіричні докази: робочих місць вийшло небагато, ВВП падає, криза не подолана, і прогнозований час її подолання досить далеко. Можна на підвищених тонах запитати у Байдена чому так склалося, але, на мій погляд, відповідь очевидна. Влада обирає не ті шляхи, які дають шанс на побудову сильної економіки, а ті, що дають більше корупційних можливостей", - зазначив економіст.

"Велике будівництво": що необхідно знати

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Автор: Олена Коваленко