Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Переможне зростання середньої зарплати в Україні, про яке заявила українська влада, не означає, що у населення зросла купівельна спроможність.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"Епоха бідності закінчилася! Середня заробітна плата зросла до рекордних 525 доларів, рапортує влада. Чиновники відкорковують шампанське, грає музика, в небі салют. Діти сміються, а комарі не кусають... Але я змушений зіпсувати це свято. Диявол, як завжди, в дрібницях", - написав економіст.

За словами Уманського, в статистиці були враховані не всі фактори.

"Наші чиновники мають погану звичку брати одну позитивну цифру і розмахувати нею, як прапором над Рейхстагом. Вони немов свідомо ігнорують реальну картину. Або свідомо відвертають увагу від своїх провалів?",- зазначив експерт

"Ось вам цікава пара цифр:

цифра перша. За рік середня зарплата зросла на 23%;

цифра друга. Загальний дохід населення зменшився на 1,4%.

Також є ще кілька показників. Наприклад, майбутнє подорожчання опалення мінімум на 40%. Або підвищення вартості електрики у два рази. Ціна газу в порівнянні з минулим роком злетіла в кілька разів. Подорожчали продукти харчування", - написав економіст.

За його словами, виходячи з цього, зростання доходів населення не може перекрити стрімко зростаючі витрати.

"Ці показники свідчать про те, що витрати населення зростають набагато швидше, ніж доходи. Середня зарплата як би зросла. Але насправді, купити на її можна набагато менше. Ось такий парадокс. Грошей як би більше, але грошей менше", - зазначив експерт.

"Українці не стали жити багатше, а навіть навпаки. Люди витрачають заощадження, а уряд виношує нові плани, як примусово продавати майно, щоб погасити борги за комуналку", - підкреслив економіст.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня зарплата:

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в липні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.

29 липня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що середня заробітна платня в Україні за підсумками червня досягла рекордних в історії 14 тис. грн.

Автор: Олена Коваленко