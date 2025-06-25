Така дезінформація поширюється з метою залучення більшої аудиторії того чи іншого ресурсу.

В Мережі поширується фейкова інформація про буцімто виплати в розмірі 24 тисяч гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року. Ця інформація не відповідає дійсності та є фейком, заявили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Так, у мережі TikTok поширюються відео про нібито ухвалену Верховною Радою "постанову 4425" про виплати тим громадянам, які не залишали територію України після 24 лютого 2022 року.

"Насправді це фейк. На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що автори відео навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради для більшої правдоподібності свого фейку. А посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні Телеграм-канали.

У Центрі протидії дезінформації попереджають, що такі фейки поширюються з метою збільшення охоплень та аудиторії того чи іншого ресурсу.

Шахрайські схеми - останні новини

12 червня стало відомо про розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ. У Національному банку тоді повідомили, що зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначають фейковий e-mail, схожий на офіційний домен Національного банку України.

За минулий рік аферисти сумарно виманили в українців близько 1,1 млрд гривень, повідомив Національний банк України. Серед найпоширеніших видів шахрайства - залякування розповіддю, що близька людина потрапила в лікарню, скоїла ДТП або заборгувала гроші, а також підроблені сайти, при введенні на яких даних картки інформація миттєво передається аферистам.

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