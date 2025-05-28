Зростання зарплат нових співробітників сповільнюється, але не настільки, щоб змінити думку про війну.

Період зростання рівня життя росіян, який сприяв підтримці війни в Україні, добігає кінця. Найсильніше витрати на вторгнення вдарили по тих, хто звик жити на широку ногу.

Газета Financial Times пише, що сильне зростання зарплат і напружений ринок праці з лютого 2022 року стали найважливішим фактором збереження суспільної підтримки Кремля, попри санкції, високу інфляцію та інші економічні проблеми.

Росіяни все ще відчувають стабільність, але це не так

Однак аналіз оголошень про найм, проведений FT, свідчить про те, що бурхливе зростання зарплат нових співробітників ослабло на початку 2025 року. Так, з вересня по грудень 2024 року зарплати нових співробітників зросли на 4,2% у номінальному вираженні, але за перші три місяці року - лише на 2,2%.

Відео дня

Однак економісти й останні опитування споживачів говорять про те, що відчуття фінансової стабільності в росіян збережеться, навіть попри те, що сповільнення зростання ВВП і падіння доходів від продажу нафти вказують на те, що військова економіка Володимира Путіна втрачає оберти.

"Російська економіка перебуває в напруженому стані, і проблеми накопичуються. Але водночас у людей більше грошей, ніж раніше. Як не дивно, ці тенденції не є взаємовиключними", - каже російський економіст Костянтин Насонов.

Із цифрами не посперечаєшся

За даними Росстату, зростання реальних доходів населення - включно з доходами від оренди нерухомості та відсотками за заощадженнями - за три місяці 2025 року знизилося до 7,1% із середнього показника минулого року у 8,3%.

При цьому реальні доходи населення після вторгнення спочатку впали, але наприкінці 2022 року відновилися і почали зростати небувалими за 10 років темпами. Навіть сукупна інфляція, що склала близько 30% за три роки, не змогла звести нанівець досягнуті успіхи. Уперше більш ніж за 10 років частка росіян, які позитивно оцінюють своє матеріальне становище, перевищила частку тих, хто налаштований негативно, у середині 2024 року, за даними російського опитувального агентства "Левада".

За результатами опитувань, проведених Інститутом економік, що розвиваються, Банку Фінляндії та московським університетом ВШЕ, 2023 рік став для росіян найкращим фінансовим роком за останні 10 років. Пізніші опитування, проведені групою незалежних дослідників Chronicles, дають трохи менш позитивну оцінку, але ознак різкого спаду, який міг би викликати політичну нестабільність, немає.

Що чекає на економіку РФ і росіян

"Чим важчим стає життя у фінансовому плані, тим менша ймовірність того, що хтось підтримає війну", - розповів опозиціонер Олексій Міняйло.

Витрати Путіна на війну особливо відчули на собі ті, хто живе на широку ногу.

"Сім'ї, які живуть у бідності, тепер отримують гроші від чоловіків, призваних на фронт", - каже Олександра Прокопенко, науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні.

Уже цього року з'явилися ознаки того, що військова економіка Росії, яка бурхливо розвивається, починає згасати. Згідно з офіційними оцінками, зростання ВВП цього року становитиме близько 2%, що непорівнянно з 4% у середньому за останні два роки.

Зазначається, що значна частина резервів РФ виснажена, а нові доходи перебувають під тиском, оскільки ціни на нафту залишаються низькими. Так, більша частина робочої сили вже зайнята, і, оскільки ключова ставка Центробанку Росії становить 21% для стримування інфляції, то підприємствам важко залучати кредити. Проте, ймовірно, пройде ще деякий час, перш ніж більшість росіян відчують удар, який може призвести до зміни настроїв.

Економіка Росії - останні новини

18 березня Володимир Путін визнав, що російська економіка неминуче буде охолоджуватися.

При цьому WSJ повідомило, що якщо або коли Путін буде готовий укласти мир, згорнути нарощування військової могутності може виявитися складнішим завданням, тому що вдарить по населенню країни, яке виживає за рахунок війни проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: